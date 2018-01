Guedes: Não temos indicação sobre embargo russo a SC O ministro da Agricultura, Luis Carlos Guedes Pinto, disse nesta terça-feira que o governo brasileiro ainda não recebeu nenhuma indicação do governo russo sobre a suspensão total do embargo às importações de carne suína de Santa Catarina. "Não temos ainda nenhuma indicação"." De acordo com Guedes Pinto, na semana passada foi realizada uma reunião com a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que recebeu um pedido de reanálise da situação. Na ocasião, Lavrov declarou que a eliminação completa do atual embargo russo sobre as importações de carne bovina e suína do Brasil dependerá dos acertos entre técnicos da área sanitária dos dois países. Apesar do levantamento parcial do embargo sobre a carne processada proveniente de São Paulo, Minas Gerais, Guedes Pinto admitiu preocupação com a manutenção das vendas de Santa Catarina, que é o principal fornecedor para o mercado russo. Nesta terça, Guedes Pinto reafirmou que o Ministério da Agricultura pretende destinar R$ 195 milhões para defesa sanitária em 2007. O montante é R4 35 milhões superior ao aplicado neste ano. O ministro participou da inauguração da unidade de segurança biológica nível 3 do Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro), situado no município mineiro de Pedro Leopoldo, a 40 km de Belo Horizonte. Com a nova unidade, será possível transferir para Pedro Leopoldo as atividades de diagnóstico que envolvam manipulação do vírus ativo da febre aftosa, hoje realizadas fora da zona livre de vacinação, em Recife e Belém. Conforme o ministro, a maior preocupação do ministério é concluir o controle da doença em Mato Grosso do Sul. Ele ressaltou que o processo já concluído no Paraná e as análises feitas em São Paulo também tiveram resultado negativo. Nos últimos seis anos, o governo federal investiu R$ 24 milhões na ampliação do Lanagro de Pedro Leopoldo. O vice-presidente da República, José Alencar, cuja presença estava prevista para o evento, não compareceu. Crise O ministro acredita que o Brasil está prestes a superar um momento difícil para o setor. Ele citou a tendência de reação dos preços de algumas commodities agrícolas no mercado mundial e as perspectivas de boas condições climáticas para a região Centro-Sul. O clima, segundo Guedes Pinto, foi um dos fatores que resultaram na quebra da safra de grãos no ciclo 2004/05 e que continuou refletindo na produção deste ano. Além disso, de acordo com ele, não há expectativa de uma nova valorização do Real. "Teremos um bom ano agrícola." Ele citou ainda a retomada dos preços do café. Nos últimos quatro anos, o preço da saca saltou de US$ 48 para US$ 170, mesmo com a valorização do Real. Apesar da quebra além do esperado para a safra 2007/08 o ministro não prevê risco de desabastecimento no mercado interno. "Uma nova valorização de preços deve ocorrer nos mercados mundiais, mas ainda temos estoques". O ministro informou ainda que o governo já conseguiu executar quase a totalidade dos recursos previstos no orçamento do Ministério da ordem de R$ 847 milhões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 prevê um montante de R$ 949 milhões.