Guerra afetou gastos do consumidor norte-americano A guerra no Iraque afetou os gastos do consumidor norte-americano, dando continuidade às dificuldades na economia dos Estados Unidos em março e início de abril. A informação consta do ?livro bege?, sumário das condições econômicas preparado pelo Federal Reserve, que será usado na próxima reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc), prevista para 6 de maio. "O ritmo da atividade econômica continuou sem vitalidade durante março e primeiras duas semanas de abril", diz o Fed. "O início da guerra com o Iraque aparentemente teve algum efeito sobre vendas e gastos, embora seja muito cedo para verificar o completo efeito da conflito tanto na confiança do consumidor quanto na do empresariado." O relatório foi elaborado pelo Federal Reserve Bank de Cleveland e reflete informações colhidas antes de 15 de abril. O documento cobre o período da guerra, que começou em 20 de março e terminou em 9 de abril, quando os comandantes dos EUA declararam vitória sobre o regime do presidente iraquiano Saddam Hussein. No "livro bege" anterior, divulgado em 5 de março, o Fed disse que a economia norte-americana continuava fraca em meio a incerteza sobre a perspectiva econômica e preocupações sobre uma possível guerra contra o Iraque.