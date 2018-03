Guerra curta seria positiva para Brasil, dizem analistas Quanto mais rápida a guerra no Iraque, melhor para a economia brasileira. Essa é a avaliação de analistas europeus, que salientam que se forem confirmadas as previsões de que o conflito de curta duração, sem desestabilizar o abastecimento do petróleo no Oriente Médio, o eventual impacto no Brasil será apenas temporário e limitado. "Do ponto de vista econômico, é até positivo que a guerra comece de vez", disse à Agência Estado o diretor do Latibex, mercado acionário para empresas latino-americanas da Bolsa de Valores de Madri, Jesús González. "Se as previsões que dominam o mercado se confirmarem e a guerra for mesmo curta, afasta-se o temor de uma alta do petróleo, fator que vinha pesando na avaliação do risco Brasil nos últimos meses." González acredita que uma vez superada a crise no Iraque, a recuperação da confiança dos investidores na economia brasileira poderá ser acelerada. "Desde, é claro, que o governo Lula mantenha a atual linha de gerenciamento econômico e implemente as reformas, o que acredito que acontecerá", disse. O pesquisador responsável pelo Brasil na consultoria Economist Intelligence Unit (EIU), John Bowler, também acredita que um conflito de curta duração não causaria maiores danos na economia brasileira. "Esse é o cenário mais provável", disse Bowler. "Mas se tivermos uma guerra longa, com vários danos colaterais políticos e econômicos, os reflexos para a economia mundial e também para o Brasil poderão ser grandes." O analista da EIU alerta que é preciso conter um otimismo exagerado com o provável impacto positivo que uma guerra curta poderia ter sobre a economia global. "A guerra do Iraque tem servido para mascarar os problemas da economia mundial, que está patinando", disse Bowler. "A economia norte-americana enfrenta sérias dificuldades, a Europa tenta afastar o fantasma da recessão e o Japão também continua em apuros. Ou seja, com o fim da crise do Iraque, esse quadro preocupante vai reemegir." Veja o especial: