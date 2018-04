Guerra de preços entre Extra e Carrefour A guerra de preços entre as grandes redes de supermercados declarada neste mês movimenta uma verdadeira tropa de choque. A rede Extra, do Pão de Açúcar, recrutou 200 funcionários para ir a campo todos os dias com a intenção de espionar a concorrência. Munidos de aparelhos de rádio e celular e coletores de preços (scanners), eles visitam as lojas e monitoram os preços para ter seus produtos mais em conta. Nos itens de grande giro, como óleo e arroz, por exemplo, a informação sobre os preços da concorrência é comunicada imediatamente, por telefone, para a central da empresa, conta o diretor de Operações do Extra, Orivaldo Padilha. Ele explica que os preços colhidos pelos aparelhos de leitura óptica são transferidos para uma central. Com isso, a gerência das 55 lojas, que trabalha neste mês 24 horas, tem subsídio para fazer a melhor oferta regional. Além de agentes infiltrados e advogados para buscar amparo legal para as campanhas, o Extra contratou uma empresa para gravar dia e noite todas as ofertas de TV do Carrefour. Esse trabalho dá respaldo para companhia manter o desafio lançado na semana passada. "Se o cliente encontrar algum produto anunciado pelo concorrente Carrefour com preço menor do que o de suas lojas, recebe, na hora e em dinheiro, dez vezes o valor da diferença." O diretor de Marketing e Comunicação do Carrefour, Alfredo Cernic, afirma que, da sua parte, não há guerra. Ele diz que entre pesquisa de preços, processamento dos dados e alteração das cotações a rede normalmente conta com cerca 2.500 funcionários nas 74 lojas em todo o País. Além disso, desde 1984 a rede tem compromisso registrado em cartório de pagar a diferença em dinheiro ou baixar o preço, se o mesmo produto for encontrado na concorrência, não apenas no Extra, com preço menor. De toda forma, como abril é um mês fraco de vendas, as duas redes estão empenhadas em colocar grande volume de produtos em oferta. No Extra são cerca de 1.500 itens negociados com 500 fornecedores. No Carrefour são mil produtos nacionais, com descontos de 20% a 30%, fora os itens regionais. Polícia A guerra virou até caso de polícia. De acordo com Padilha, do Extra, estão ocorrendo muitas fraudes. Uma delas, conta ele, ocorreu na loja Zona Leste que resultou num boletim de ocorrência. Consumidores identificados pelo Extra como funcionários do Carrefour, ou pessoas ligadas a eles, confeccionaram, diz Padilha, um encarte de promoções e usaram esse encarte para obter a diferença do preço. A outra ocorrência, segundo Padilha, foi em Sorocaba (SP). Consumidores usaram informação privilegiada e compraram as mercadorias durante a madrugada, antes da publicação da promoção no dia seguinte, diz Padilha. "Má-fé a campanha não contempla." O Carrefour informa que as acusações não procedem.