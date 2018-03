Guerra deve esvaziar reunião do BID O início da guerra no Golfo Pérsico já reduziu em 20% o número de participantes da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que acontecerá em Milão entre a próxima segunda-feira e quarta-feira. Segundo assessores do banco, o maior número de desistências deverá ocorrer entre os delegados dos Estados Unidos. Antes do início da guerra, estava prevista a participação de cerca de 4 mil pessoas, entre elas autoridades, banqueiros, empresários e analistas. Os seminários paralelos ao evento já foram iniciados hoje, no centro de exposições de Milão. A decisão dos Estados Unidos de dispensarem o aval do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) para atacar o Iraque é visto por muitos como um golpe da Casa Branca contra os organismos multilaterais, considerados fundamentais para os países emergentes. Amigos x inimigos Analistas acreditam que maior agressividade da política externa norte-americana desde que George W. Bush assumiu o poder há dois anos poderá ter sérias conseqüências para a América Latina, inclusive inviabilizando de fato a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) nos próximos anos. Há o temor de que as autoridades de Washington privilegiem uma política de discriminação entre "amigos" e "inimigos" no continente, criando fissuras políticas e diplomáticas. Apesar da crise da guerra, há um consenso de que a economia latino-americana terá em 2003 um desempenho razoavelmente superior ao do ano passado, quando encolheu. As previsões para o crescimento do PIB da região neste ano oscilam entre 1,5% e 2 5%. "O Brasil vem apresentando uma recuperação notável desde o final do ano passado e há sinais de a Argentina estar saindo da crise e isso ajuda muito", disse à Agência Estado o professor especializado em América Latina da London School of Economics, Francisco Panizza. "O sucesso do governo Lula é visto como um fator fundamental para a perspectiva latino-americana. O Brasil é uma referência e esperança pois Lula pretende conciliar o que até agora foi praticamente impossível na região: austeridade fiscal e a melhora social", afirmou Panizza. O diretor do Departamento de Risco da consultoria Economist Intelligence Unit, David Anthony, também ressalta que as atenções da região estão voltadas ao desempenho do Brasil. "O Brasil, como outros países da região, precisa promover reformas para reduzir a sua vulnerabilidade externa, conquistar um crescimento sustentável e começar a resolver seus imensos problemas sociais", disse Anthony. "Trata-se de um grande desafio para o governo Lula, que somente poderá ter resultados no médio prazo." Entre os representantes do Brasil no encontro, estarão o ministro do Planejamento, Guido Mantega, o ministro do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Veja o especial :