Guerra e medo de recessão nos EUA derrubam bolsas na Europa O mercado de ações da Europa desabou nesta segunda-feira, com os analistas incorporando um novo temor, além da guerra longa no Iraque: a maior economia do mundo estaria caminhando para a recessão. Para um operador da bolsa britânica, se os dados do desemprego nos EUA, que saem na sexta-feira, forem negativos o mercado "poderia ressuscitar os comentários sobre o risco de uma recessão dupla nos EUA". A recessão dupla é interpretada quando há uma retração econômica, seguida de um leve crescimento, para depois cair mais fortemente. A bolsa de Londres fechou em queda 2,57%. No setor de petróleo, as ações da BP Amoco caíram 3,02% e as da Shell recuaram 2,98%. Em Paris, a bolsa desabou 4,19%, com as ações da TotalFinaElf em baixa de 3,25%. No mercado de Frankfurt a desvalorização foi de 3,85%. Madri caiu 2,63%; Milão registrou menos 2,98%; e Lisboa teve perda de 1,31%.