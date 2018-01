´Guerra´ faz álcool cair abaixo de R$ 1 em Araçatuba O litro do álcool hidratado é vendido em postos de Araçatuba (SP) a R$ 0,999, possivelmente o mais barato do Brasil na avaliação dos revendedores locais. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), esse preço mínimo seria praticado ainda por alguns postos da capital paulista. Mas na cidade do interior do Estado, postos de grandes distribuidoras, como a Shell e Ipiranga, vendem o álcool hidratado abaixo de R$ 1 o litro, segundo o presidente da Associação dos Postos e Revendedores de Araçatuba e Região, Edson Ferreira Batista. De acordo com ele, o motivo para esse preço é a "guerra" pelo mercado local entre distribuidoras que acabam arcando com o prejuízo. "O consumidor não entende que um posto vende o álcool mais caro do que o outro por causa dessa guerra; aí muitos têm de arcar com o prejuízo por um tempo para não perder o cliente", disse Batista. "Na prática, as distribuidoras estão vendendo com prejuízo e os postos estão dando o combustível; mas esse quadro deve mudar em algumas semanas", previu o presidente da entidade. O vice-presidente executivo do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz, afirmou que a guerra de preços decorre da sonegação fiscal por parte das algumas distribuidoras pequenas. "Nem todas as distribuidoras recolhem os tributos e outras grandes, ao perceberem que irão perder o mercado, vendem com prejuízo em algumas cidades, pois conseguem absorver isso em outras", disse Vaz. O executivo estima que o preço praticado em Araçatuba corresponda ao valor cobrado pelas usinas com os impostos. "Sobre o R$ 1 cobrado deveria haver uma diferença de ao menos R$ 0,30, decorrente do frete e dos ganhos de distribuidora e dos postos; ou seja, quem paga imposto é prejudicado", disse. "Incrível que isso ainda aconteça em um país que quer ser líder mundial no mercado de álcool", concluiu Vaz.