Guerra fiscal muda mapa do emprego A guerra fiscal dos anos 90 e intensificada nos últimos três anos começa a traçar um novo mapa do emprego industrial no País. Estados da região Centro-Oeste, o Paraná e o Ceará viram aumentar a força de trabalho na indústria entre 1989 e 1998, tornando-se uma nova fronteira de empregos. Nesse período, houve queda no número de vagas na indústria nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Amazonas. Apesar da queda no número de empregos, São Paulo continuou respondendo por 50% do produto industrial bruto do País, o equivalente em 1989 a R$ 148,5 bilhões. Maior qualificação paulista Esse dinheiro está relacionado aos ganhos de produtividade dos 2,5 milhões de empregados da indústria naquele ano, quando o resultado bruto de cada um, de R$ 59.400, ficou 23,5% acima da média nacional. Estes são alguns dos dados preliminares da pesquisa que o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade de Campinas (Unicamp) está realizando. O pesquisador Paulo Baltar, explica que, mesmo com o aumento de 10% do emprego no Paraná em 1989, o ganho de produtividade foi de apenas 13%, acima da média nacional, mas bem abaixo do de São Paulo. Ele diz que a migração de empregos industriais para outras regiões implicou uma exigência maior dos trabalhadores de São Paulo, que, em menor número, mantiveram a mesma parcela de participação no produto industrial. Guerra fiscal: emprego da indústria migra para serviços O economista também não acredita que o emprego industrial crie uma nova situação de trabalho nos estados onde existe a guerra fiscal para atrair empresas. Baltar diz que a participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) tem se mantido em torno de 20% a 25% ao longo do tempo, e o emprego industrial, na mesma faixa. Houve, porém, crescimento no número de empregos do setor de serviços. O pesquisador justifica, dizendo que alguns dos novos postos de serviços são resultantes de terceirizações de indústrias. O trabalho da Unicamp identificou também que o comércio tem apresentado crescimento nos grandes centros, por causa dos avançados serviços de distribuição e logística e da movimentação no segmento de varejo.