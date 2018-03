Guerra não abala o mercado brasileiro O primeiro dia da guerra no Golfo Pérsico não chegou a prejudicar os negócios no mercado financeiro brasileiro. O Índice Bovespa chegou a cair 1,36% na manhã, mas reagiu no período da tarde para encerrar o pregão com vigorosa alta de 1,38%. A bolsa paulista acompanhou a recuperação do mercado de ações em Wall Street e também acusou a entrada de recursos de investidores estrangeiros. "Tem dinheiro de fora entrando na Bovespa hoje", disse um analista. Nos EUA, o Nasdaq e do Dow Jones, fecharam em alta de 0,41% e 0,26%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve baixa oscilação e fechou em alta de 0,35%, a R$ 3,48. Como a guerra no Iraque já estava embutida no preço, a expectativa dos operadores é de que o dólar poderá mudar de patamar, para cima ou para baixo, dependendo do desenrolar e da duração do conflito comandado pelos Estados Unidos. O mercado de juros, que amanheceu nervoso com as notícias sobre o início dos ataques dos Estados Unidos contra o Iraque, foi retomando o equilíbrio ao longo dia e encerrou o dia esboçando uma certa tranquilidade. Os analistas também estão usando o rumo da guerra como condição para oscilação das taxas.