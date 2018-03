Guerra não afeta abastecimento de combustíveis, diz Ministério O Ministério das Minas e Energia divulgou nota oficial sobre a atual situação do abastecimento de combustíveis no País diante da guerra contra o Iraque. Segundo a nota oficial, o Grupo de Acompanhamento do Suprimento de Combustíveis e Derivados, coordenado pelo Ministério, vem monitorando o quadro internacional e a situação interna do setor desde a última semana de janeiro. O Grupo considera que o país encontra-se em situação tranqüila em relação ao suprimento de derivados. "Esta posição confortável resulta do fato de o país deter atualmente uma auto-suficiência de 90% de seu abastecimento, contra uma importação de 46% na época da Guerra do Golfo (1991)", informou a nota. Além disso, o país não depende de petróleo importado do Iraque e de outros países da região envolvida no conflito, complementando o suprimento interno com importações do Caribe, Golfo Americano, Ásia e África. Atualmente, a capacidade de refino da Petrobras é de cerca de 1,8 milhão de barris por dia para um consumo interno de 1,74 milhão de barris/dia. Apesar da capacidade de refino superar a demanda interna de derivados de petróleo, há importação de óleo diesel e GLP oriunda de regiões fora da área de conflito, e exportação de gasolina e óleo combustível, prática de mercado comum à indústria de petróleo. O Grupo de Acompanhamento do Suprimento de Combustíveis e Derivados lembrou também na nota que, a exemplo de ocasiões anteriores de crise no mercado internacional de petróleo, o governo e o país estão preparados para enfrentar os desdobramentos internos do presente conflito, sem afetar o abastecimento à população. Veja o especial :