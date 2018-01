Guerra não deve pressionar preço do combustível no Brasil, diz Fipe O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe, Heron do Carmo, descartou a possibilidade de ocorrer pressão inflacionária sobre os combustíveis no Brasil, caso se confirme uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Para Heron, a Opep não permitirá uma escalada de preços do petróleo por um período longo. "O preço do barril pode bater até US$ 60, mas num curto espaço de tempo. A própria Opep tem condições de avançar em sua produção e conter os preços, até porque não seria interessante para este grupo que o preço permanecesse alto e estimulante para extração em outras localidades", disse. O economista considera ser "prudente" que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantenha estáveis os preços dos derivados de petróleo no mercado interno, mesmo que isso provoque eventuais impactos fiscais. "A tendência é de um conflito curto e não seria o caso de repassar os custos da alta do produto imediatamente, porque poderia provocar inflação", argumentou. "Passado o conflito e com a acomodação dos preços, seria possível retomar a atual política de preços."