Guerra não impede nova queda no preço do petróleo Os contratos futuros de petróleo voltaram a cair forte em Nova York (4,25%) e Londres (4,67%), pressionados pelas expectativas de que a guerra dos EUA contra o Iraque não levará a uma expressiva interrupção das exportações dos países do Oriente Médio. Pela manhã, os preços dos futuros de petróleo chegaram a subir, em reação aos informes de que diversos poços de petróleo no sul do Iraque estariam em chamas, aumentando as preocupações sobre os danos de longo prazo nas instalações petrolíferas do país. Contudo, a escala de bombardeio que ocorreu na seqüência reforçou a crença de que a guerra será rápida e não afetará significativamente a oferta do óleo. O analista de energia Jan Stuart, do ABN Amro em Nova York, disse que os especuladores que estão apostando na queda dos futuros de petróleo "estão extraordinariamente otimistas sobre o resultado da guerra". "Até agora as notícias reforçaram essa tese". Informes oficiais das forças navais dos EUA indicam que não há sinais de interrupção das linhas de navegação no Golfo Pérsico. Um porta-voz da 5ª Frota da Marinha dos EUA em Bahrain disse que a atividade de navegação na região parecia normal. Os navios petroleiros continuaram a ser carregados nos portos do Kuwait, que ficam a apenas dezenas de milhas do sul do Iraque. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo para abril fecharam em US$ 28,61 o barril, em queda de US$ 1,27. Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 25,50 o barril, em queda de US$ 1,25. Veja o especial :