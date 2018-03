Guerra pode afetar futuras negociações da Argentina com FMI Três meses depois de assumir o cargo, em 25 de maio, o próximo presidente da Argentina deverá sentar-se para negociar novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "Meu medo é que a posição do atual governo contra a guerra do Iraque acabe influenciando nas negociações da próxima gestão com o Fundo", disse o economista Guillermo Mondino. É que os Estados Unidos têm participação decisiva na cúpula do organismo. "O desafio será a retomada da confiança no nosso país", completou Juan Pablo Lohle, cotado para chanceler no caso do presidenciável Nestor Kirchner chegar à Casa Rosada. Para o apresentador e analista político Willy Kohan, as pesquisas sinalizam que esta disputa será entre dois dos três candidatos peronistas, Kirchner, atual governador da província de Santa Cruz, e o ex-presidente Carlos Menem. Ontem, logo após a primeira aprovação das metas do acordo com o FMI, o Banco Mundial (Bird) anunciou a liberação de US$ 2,2 bilhões para a Argentina. Estes recursos estavam bloqueados à esperada desta revisão do primeiro trimestre do acordo com o Fundo. O pacto com o governo argentino foi assinado em janeiro e vence em agosto. O documento não prevê a liberação de novos recursos do FMI para o país. Portanto, como o diretório do organismo fez questão de destacar, a Argentina deverá devolver para os cofres do próprio Fundo os US$ 307 milhões, enviados ontem para a conta do país. Uma engenharia financeira que mereceu críticas de diferentes setores, mas que na pratica foi um dos motivos que levou o FMI a assinar este acordo. Foram doze meses de negociações, trocas de farpas e desconfiança mútua. "E o dinheiro do Fundo? Como fica?", repetiram, em diferentes ocasisões, integrantes da cúpula do organismo. Outro motivo que levou o FMI a recuar da sua decisão de não chegar a nenhum entendimento mais com a Argentina pelo menos na gestão atual - foi a pressão do ministro da Economia, Roberto Lavagna, junto aos países do G-7 (os sete países mais ricos do mundo, com voto decisivo na cúpula do FMI). Este apoio foi decisivo para que a novela terminasse. Na semana passada, o diretor-gerente do Fundo, Horst Kohler, observou: "A economia argentina está estabilizada, mas precisa de um plano de médio ou de longo prazo". Lavagna concordou, confirmando que na herança que será deixada para o sucessor de Duhalde está o desafio de se chegar a um novo pacto com o FMI, e, conseqüentemente com os dois outros organismos multilaterais de crédito, Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No atual acordo, foram adiados vencimentos da dívida argentina com estes bancos por um total de US$ 6,7 bilhões. Quando assumir, o novo presidente deverá tentar ainda, segundo diferentes analistas, conseguir dinheiro novo para um país que está sem crédito na praça. E ainda renegociar o pagamento aos investidores estrangeiros que apostaram nos papéis da dívida pública argentina, mas que foram alvo da moratória decretada em dezembro de 2001. "Estamos realmente vivendo um período de estabilidade, com pouco interesse pelo dólar e também pelas eleições. Mas a instabilidade poderá surgir depois das eleições, dependendo do candidato eleito e das suas propostas", observou o economista José Siabe Serrate, especialista em mercado financeiro. "A sorte é que até aqui ninguém está fazendo mais propostas malucas. E os que fizeram desistiram delas, já que o eleitor está demonstrando que não quer ter mais sustos", agregou Guillermo Mondino. Exemplos: enquanto Menem não fala mais em dolarizar totalmente a economia, Kirchner e Elisa Carrió, do partido ARI, arquivam a campanha de "fora todos os políticos, juízes e etc" e Adoldo Rodríguez Saá pára de falar que vai estatizar os telefones, por exemplo. A 38 dias das eleições presidenciais, marcadas para 27 de abril, os US$ 2,2 bilhões do Banco Mundial serão usados no programa "chefes e chefas de lares" que estão desempregados. São cerca de dois milhões de pessoas, que em troca de 150 pesos mensais trabalham em alguma pequena empresa ou negócio. Segundo Lavagna, esta providência contribuiu para amenizar o drama da desocupação, mas, diz ele, além disso o país voltou a gerar postos de trabalho. A prova, entende, está, por exemplo, na reativação da indústria com crescimento de 17,4% em fevereiro deste ano frente ao desastroso mês do ano passado, apenas dois meses depois da queda do ex-presidente Fernando de la Rúa. O aumento é resultado da substituição de importações, já que com a desvalorização do peso e a retração da economia, os importados desapareceram das prateleiras. Ao mesmo tempo, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos(Indec) confirmou que a economia argentina caiu 11% em 2002 frente a 2001. Enfim, o próximo presidente deverá ainda tentar manter, pelo menos por um tempo, o "programa chefes e chefas de lares" ou poderá enfrentar a onda de piquetes. Na Argentina, os piquetes não são nas portas das fábricas, mas param o trânsito diariamente e têm o objetivo, entre tantos outros, de pedir a ampliação do benefício repassado pelo Banco Mundial e o aumento do seu valor para 300 pesos. Na dúvida, os dois candidatos cotados para chegar ao segundo turno, Kirchner e Menem, já garantiram que vão manter a ajuda aos desocupados. Veja o especial: