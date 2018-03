Guerra pode afetar relação entre Mercosul e UE, diz Cepal Uma guerra contra o Iraque poderá afetar as negociações comerciais entre o Mercosul a União Européia (UE), caso o conflito abra uma crise política entre os países europeus. Segundo o diretor da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), Renato Baumann, uma eventual divisão interna na UE vai prejudicar o "processo decisório" da comunidade européia. Baumann explica que todo processo de entendimento pressupõe uma uniformidade de posições de cada parte na negociação. Dessa forma, uma cisão dentro do grupo europeu geraria uma crise política no bloco, afetando a tomada de decisão nos assuntos nos quais está envolvido. O diretor da Cepal argumenta que, dado o cenário atual, as divergências sobre o conflito no Iraque colocariam de um lado a França e a Alemanha, e do outro, Inglaterra e Estados Unidos. Na prática, em condições normais, Baumann avalia que haverá maior empenho este ano nas negociações entre o Mercosul e a UE. Enquanto os europeus não querem perder espaço para os americanos nos entendimentos comerciais, o bloco do Cone Sul tem interesse em alinhavar o acordo antes da entrada, em maio do ano que vem, de mais dez países no tratado da UE.