Guerra pode custar US$ 10 bilhões ao setor de aviação A guerra no Iraque está forçando as companhias aéreas a alterarem as rotas, principalmente entre a Europa e o Sudeste da Ásia, e os ajustes podem custar ao já combalido setor aéreo US$ 10 bilhões este ano, afirmou o presidente da Organização Internacional da Aviação Civil, da ONU, Assad Kotaite. As operadoras têm de usar rotas alternativas mais longas para evitar a área de conflito, causando atrasos médios de 90 minutos e aumentando os custos relacionados a equipamentos, tripulação, combustível e seguros, segundo ele. No ano passado, o setor perdeu US$ 12 bilhões por causa de um declínio do tráfego estimado em mais de 2% em relação aos níveis de 2000. Uma guerra longa irá provocar um grande impacto negativo, de acordo com Kotaite. "Até agora, o plano de emergência tem funcionado bem" disse. Taxa de guerra As companhias aéreas internacionais começarão a cobrar uma taxa para compensar os riscos de transportar bens em tempos de guerra. Trata-se da sobretaxa para risco de guerra. A alemã Lufthansa Cargo, principal companhia aérea da Europa, foi a primeira a anunciar a mudança. Ela passará a cobrar 10 centavos de euros por quilo a partir deste terça-feira para todas as rotas. A companhia de Luxemburgo Cargolux cobrará a mesma tarifa a partir do dia 26. A Singapore Airlines, de Cingapura, vai cobrar uma taxa de US$ 0,25 por quilo a partir do dia 27. A medida é temporária e será suspensa quando a guerra acabar. Os agentes de carga esperam que todas as companhias façam o mesmo, com pequenas diferenças de data. "Todas as empresas devem anunciar a mesma coisa", diz o diretor da agente de cargas brasileira Interfreight, René Creste. Assim como a sobretaxa de combustível, a tarifa de guerra não incidirá no Brasil sobre as exportações, apenas sobre as importações. A legislação brasileira impede a criação de sobretaxas, por isso as companhias não cobram o adicional em território brasileiro. A medida deve prejudicar os setores econômicos que dependem da importação de componentes. Segundo Creste, os espaços disponíveis para carga está mais reduzido desde o início da guerra. "Temos encontrado dificuldade de encontrar espaço nos aviões", diz. Isso ocorre porque as empresas aéreas de todo o mundo tiveram de cancelar vôos para o Oriente Médio, ajustando as suas operações de acordo com as atuais restrições para vôos no espaço aéreo da região do Iraque. Com o cancelamento de vôos de passageiros, o volume de mercadorias também cai, porque a maioria das empresas transporta carga no porão dos aviões. Veja o especial :