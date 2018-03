Guerra pode enfraquecer organismos e prejudicar Brasil Ainda é muito cedo para se medir o impacto que a guerra no Iraque poderá ter sobre os mercados emergentes, em particular o Brasil. Mas a economista Stephany Grifith-Jones, professora do Institute of Development Studies, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, alerta que os efeitos no longo prazo poderão ser muitos negativos para as economias emergentes. "Mais do que o comportamento do petróleo ou da aversão ao risco nos próximos dias, será avaliar o dano que essa guerra poderá ter nas relações internacionais nos próximos anos e décadas", disse Stephany à Agência Estado - ela é uma especialista em fluxos de capitais para mercados emergentes. A decisão dos Estados Unidos e Reino Unido de atacarem o Iraque sem o aval da ONU é, segundo ela, "ilegal e abre um precedente" perigoso. "Isso que está acontecendo é amedrontador, pois o desrespeito à ONU sinaliza um enfraquecimento de outros organismos multilaterais, como a OMC, o FMI e o Banco Mundial", afirmou. "E essas instituições são fundamentais para os países latino-americanos." Como exemplo, ela citou a importância para o Brasil da rodada multilateral de comércio de Doha. "Essa nova conjuntura interncional poderá comprometer o processo de negociaçao nos próximos anos, impossibilitando a abertura dos mercados agrícolas dos países ricos para o Brasil e outras nações pobres." Ela vê com grande preocupaçao também "o possível uso político maior de organismos como o FMI para fins políticos do governo norte-americano". Segundo ele, a recentes negociações entre o fundo e a Turquia, país considerado miltarmente estratégico pela Casa Branca, apontam esse problema. "Organismos multilaterais não podem ser usados como instrumento de pressão pelas nações ricas". Veja o especial: