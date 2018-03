Guerra poderá reduzir em 50% vôos internacionais no Brasil A eclosão da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque poderá levar a uma queda de 50% na demanda dos vôos ligando o Brasil ao resto do mundo. A estimativa é da entidade que reúne agências de viagens de negócios do País. Hoje, dia seguinte ao ultimato do governo norte-americano, houve cancelamentos de reservas. Companhias internacionais já estão facilitando o adiamento de viagens e algumas cortaram rotas para o Oriente Médio. "As viagens internacionais já caíram cerca de 15% do Brasil para o exterior. Se houver guerra, a queda pode chegar a 50%", disse o presidente do Fórum das Agências de Viagens Especializadas em Contas Comerciais (Favecc), Goiaci Alves Guimarães. "É uma síndrome. Na realidade não existe risco efetivo", disse. A retração nas viagens para os Estados Unidos e Europa se intensificou desde a semana passada, disse o presidente da Avipam, Fernando Slomp. A Avipam é uma das cinco maiores agências corporativas do País, com faturamento anual perto de US$ 95 milhões. Ele disse que companhias estrangeiras já apontaram a possibilidade de redução na oferta de vôos e que clientes multinacionais estão orientando os executivos a viajarem em caso de "extrema necessidade". Com a expectativa de redução da demanda, as companhias aéreas se antecipam e reduzem a oferta de vôos, podendo causar, conforme a rota, reação em cadeia em outros mercados. Na Guerra do Golfo, em 1991, por exemplo, o mercado brasileiro acabou afetado indiretamente pela redução do número de viagens, disse Slomp. Varig e TAM informaram hoje que ainda não alteraram a programação de vôos internacionais ou procedimentos de remarcação de viagens. Apesar do cenário geral traçado para o setor, os fabricantes de aviões acreditam que há chance de o tráfego internacional não encolher este ano, dependendo da duração do conflito. Segundo o consultor da Airbus no Brasil, Mário Sampaio o fabricante europeu avalia que é possível haver crescimento no transporte aéreo mundial este ano, caso a guerra seja curta. Ele projeta uma retomada do crescimento do transporte aéreo a partir do ano que vem.