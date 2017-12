Guerra rápida apressa crescimento econômico O comissário europeu de assuntos econômicos e monetários, Pedro Solbes, afirmou hoje que a evolução do conflito no Iraque alivia as previsões mais pessimistas e reforça o cenário de 1% de crescimento do PIB da zona euro para este ano e retomada da economia no segundo semestre. A declaração foi feita na abertura do Fórum Econômico de Bruxelas, onde vários especialistas debateram os índices de produtividade da Europa e dos Estados Unidos e as perspectivas econômicas globais. O diretor-geral de assuntos econômicos e monetários da Comissão Européia, Klaus Regling, disse que o provável fim guerra do Iraque poderá reverter o fraco desempenho econômico dos últimos dois anos, "quando as economias mundiais estiveram desequilibradas e os Estados Unidos atuaram abaixo de seu potencial". Entretanto, ele considerou que será preciso "ver os ajustes a serem feitos depois que a poeira baixar", apesar de não ter previsto cenário de recessão para a Europa.