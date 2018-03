"Guerra trará graves prejuízos às relações comerciais do País" A Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) acredita que a deterioração das relações políticas e diplomáticas entre os Estados Unidos e a França por causa da decisão de Washington de atacar o Iraque prejudicará significativamente as negociações comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). E, no meio disso tudo, o país mais prejudicado será o Brasil, principalmente na área agrícola, onde o País vem depositando suas maiores fichas para abrir, de vez, os mercados desses dois países, considerados entre os mais protecionistas do planeta. "Temo que as relações bilaterais entre os EUA e França possam ficar ainda mais delicadas do que estão agora e, com isso, as negociações agrícolas no âmbito da OMC, que no momento já estão praticamente interrompidas, não sejam retomadas na reunião ministerial de Cancún (México), agora em setembro deste ano", disse à Agência Estado o secretário-geral da Unctad, embaixador Rubens Ricupero. "Isso vai atingir duramente o Brasil." Para o embaixador, se não houver sinais de reconciliação entre esses dois países, mesmo que a guerra EUA-Iraque tenha curta duração, as negociações comerciais multilaterais serão as mais prejudicadas. Além disso, acrescentou Ricupero, "a guerra pode trazer graves problemas para economias em desenvolvimento, como o Brasil, que vêm lutando para ajustar as suas economias às exigências do FMI". O embaixador lembrou que fica difícil imaginar, por exemplo, como será o encontro entre os presidentes norte-americano, George W. Bush, e francês, Jacques Chirac, durante a reunião de cúpula do G-8, marcada para junho na França, se não houver uma re conciliação até então. O embaixador disse que a reconciliação entre Bush e Chirac é de interesse dos EUA e da França, mas duvida até que ponto os dois líderes estão hoje dispostos a colaborar para atingir esse objetivo. Nunca houve racha tão grande no Ocidente desde a Segunda Guerra O embaixador Rubens Ricupero lembrou também que, desde o final da Segunda Guerra, nunca houve um racha tão profundo e tão grave na aliança Ocidental como o de agora. "Trata-se de um fato sem precedentes e, por si só, isso já mostra o realinhamento que haverá no mundo depois dessa segunda guerra no Golfo." O embaixador disse temer se o Iraque será ou não o último da lista dos países na mira dos Estados Unidos. O secretário-geral da Unctad disse que o pior cenário para o mundo seria uma guerra prolongada e difícil, mais ainda se atingir a população civil do Iraque. "Seria um desastre humanitário e, ao contrário do que os analistas do mercado vêm afirmando, o custo dessa guerra dispararia como uma flecha", alertou o embaixador. Citando projeções de grandes especialistas em conflitos, Ricupero disse que o custo das operações militares n o Golfo e da reconstrução do Iraque seria de aproximadamente US$ 120 bilhões. "Outros especialistas afirmam que variaria entre US$ 200 bilhões e US$ 1,6 trilhão. Mas, em qualquer uma dessas hipóteses, o impacto no orçamento e na economia norte-americana, além do dólar, será grande", informou. Porém, esclareceu Ricupero, esse nevoeiro de guerra não permite fazer qualquer tipo avaliação exata. "A guerra pode ser a etapa mais fácil. O problema vem depois." O embaixador explicou que a Unctad e as Nações Unidas como um todo vêem com preocupação o resultado da guerra no campo humanitário, principalmente por causa da escassez de recursos. A ONU estima que, num primeiro momento seriam necessários pelo meno s US$ 120 milhões para enfrentar o problema da fome e da desnutrição de quase 1,5 milhão de crianças iraquianas. Desse total, apenas US$ 30 milhões estão disponíveis. Veja o especial :