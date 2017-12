Guerreiro confirma adiamento de leilão da Banda C O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, disse que o leilão da Banda C, marcado para a próxima terça-feira, está suspenso. Segundo ele, o motivo para a suspensão é que a única empresa a apresentar envelope para a Banda C, o consórcio Serranby, não depositou a garantia exigida na CBLC para concorrer às licenças na Banda C. A Anatel vai fazer na terça-feira uma sessão pública, em Brasília, para devolver o envelope com a proposta da Serranby, já que o consórcio foi desclassificado. Guerreiro disse ainda que o leilão das licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP) na Banda D está confirmado para o dia 20 deste mês.