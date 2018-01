Guia ajuda consumidor a conhecer seus direitos Para quem não tem formação profissional na área legal é difícil entender os termos usados em contratos e processos, assim como conhecer direitos e garantias. Quando o consumidor decide buscar seus direitos, seja na Justiça ou por meios extrajudiciais, as dúvidas se multiplicam. Na tentativa de evitar ou solucionar parte destes problemas, a Reader´s Digest - editora da Revista Seleções - publicou um livro com orientações jurídicas: "Conheça Seus Direitos - Um Guia Prático de A a Z", que pode ser pedido por telefone ou Internet e custa R$ 79,80, incluída a postagem. O guia é direcionado ao consumidor e foi organizado em ordem alfabética, como um dicionário de termos para a compreensão de leis, direitos e procedimentos legais. São mais de mil verbetes com as mais diversas orientações e explicações jurídicas. As 640 páginas do livro reúnem informações e conselhos sobre acidentes de trânsito, compra e venda de imóveis, financiamentos, planos de saúde, os diversos tipos de seguro, regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), problemas com vizinhos, ações na Justiça, assim como modelos de contratos, notas promissórias, notificações, testamentos, procuração, entre outros. Para facilitar a consulta do leitor, "Conheça Seus Direitos" traz seções, como Guia Rápido, Casos da Vida Real, ABC e Passo a Passo. Distribuídas ao longo da publicação, oferecem conselhos, sugerem cuidados, contam histórias verídicas e fornecem exemplos de como agir em situações similares, além de listar passos básicos a serem seguidos nas mais diversas situações. Ao final, ainda há um glossário com quase 300 termos e expressões usados no âmbito jurídico. Livro não é vendido em lojas Para comprar "Conheça Seus Direitos - Um Guia Prático de A a Z", é preciso fazer o pedido na Central de Atendimento da empresa, já que o livro não é vendido em livrarias. Quem estiver no Rio de Janeiro, deve ligar para 2563-1100. Nas demais cidades, o telefone é 0800 701-8191. Também é possível realizar a compra pelos sites http://www.selecoes.com.br ou http://1000premios.com.br. O guia em capa dura tem 640 páginas e custa R$ 79,80, incluída a postagem.