Guia de casas noturnas no réveillon Para quem vai ficar na cidade mas não quer ficar fora do agito, há opções de casas noturnas no réveillon. Muitas delas apresentam programação com shows e mesas de frutas. Confira abaixo algumas opções.* Avenida Club - Há 13 anos no circuito noturno da cidade, a casa privilegia a música ao vivo. Nos intervalos dos shows a animação fica por conta do DJ William. O lugar é composto por dois bares e pista de dança com assoalho de madeira e telão. Na noite do dia 31, show com a banda Atlanta. C.C.: não aceita. Estac. c/ manob. R$ 7,00. Av. Pedroso de Moraes, 1.036. Tel.: 3814-7383. Bourbon Street Music Club - A casa - com decoração altamente requintada, que inclui peças de grandes nomes da música mundial - é tida como reduto do blues e do jazz. Na noite do dia 31, show com Funkacid a partir das 22h30 com reservas antecipadas por 180,00. C.C: todos. Estac. c/ manob. R. dos Chanés, 127. Tel.: 5561-1643. Centro Cultural Elenco KVA - Há quatro anos no roteiro noturno da cidade a casa - dividida em nove ambientes - agrada aos fãs do forró universitário. Na noite de ano-novo, show com a banda de forró Macamba. Diariamente, a partir das 21h. C.C: todos. Estac. c/ manob. R. Cardeal Arco Verde. Tel.: 2.958. 3016-8000. Level Club - A casa GLS, antiga Dloft, ganhou ares mais requintados e divide o espaço entre salas vips, lounge, pista, games, fast food, além de cyber café. Festa de ano-novo com mesa de frutas. C.C: todos. Estac. c/ manob. R$ 7,00. Av. Marquês de São Vicente, 319. 3612-4151. * Os dados apresentados neste roteiro são periodicamente atualizados, porém algumas danceterias podem fazer alterações sem aviso prévio. Antes de sair de casa é aconselhável confirmar as informações. Abreviaturas: C.C. = Cartões de crédito A = American Express D = Diners M = MasterCard V = Visa