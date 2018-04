Guia eletrônica animal será implantada em 10 Estados

De acordo com Nogueira, a previsão é a de que os Estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal serão os primeiros a adotar o novo sistema. "Parabenizo a forma simplificada de se fazer o controle agora. Será muito mais fácil para o produtor se adequar", avaliou. Atualmente, esse "passaporte" do animal ainda é feito em papel na maior parte dos Estados. De acordo com Nogueira, a alteração já está em fase de implantação em várias das unidades federativas citadas, com evolução de 30%, 50% e até 100%, no caso do Distrito Federal.

A possibilidade de implantar a GTA eletrônica no Pará, até o final do ano, também deverá minimizar o possível aumento de gastos de produtores do Estado com o início do geomonitoramento por satélite, previsto para começar em dezembro deste ano. Isso porque o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, afirmou hoje que o ministério investirá R$ 1 milhão na implantação do novo sistema no Estado, mas que o geomonitoramento desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) acarretará um custo anual de R$ 2,5 milhões. Inicialmente, segundo ele, o governo arcará com as despesas. Nos anos seguintes, porém, deverá ocorrer um rateio entre o ministério, produtores, frigoríficos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Nogueira disse não ter ideia de que parte do rateio deverá ser pago pelo produtor, mas acredita que a necessidade de investimento por parte do setor privado pode ser compensada por uma redução dos custos com o uso do documento eletrônico. "O setor privado tem que lutar para não inviabilizar a produção naquela região", disse. "Acredito que, com a GTA eletrônica, os custos encolherão", acrescentou.

O ministro informou também que o levantamento de dados do gado, que atualmente é feito pelo ministério, ficará a cargo do setor privado "nos próximos dias". De acordo com ele, a normatização continuará na pasta, mas a prática do sistema ficará com entidades representativas. "Acredito que em 15 dias já estaremos com o sistema pronto e teremos alguma coisa para anunciar", previu o presidente do Fórum da CNA.