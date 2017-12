Guia Estadão do Consumidor amplia edições em 2003 A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, que atua há quase 20 anos no mercado de listas e guias de negócios, amplia em 2003, a abrangência do Guia Estadão do Consumidor, lançado em 2002. Os guias segmentados e focados nos principais bairros e cidades do Estado de São Paulo, agora passam a cobrir mais de 40 regiões. O guia é formado por um conjunto de empresas, produtos e serviços existentes em um bairro ou cidade específica e têm como objetivo facilitar a vida das pessoas que precisam atender suas necessidades imediatas. Todos os guias possuem uma seção classificada com informações organizadas em ordem alfabética de atividades comerciais e contêm anúncios de empresas localizadas na região de abrangência do produto. Além disso, contam com uma seção ?Delivery?, classificando fornecedores de produtos e serviços que efetuam entrega ou atendimento a domicílio e ainda mais páginas introdutórias com informações úteis aos usuários. Guias foram lançados em 2002 Em 2002 a empresa lançou 11 guias, trazendo informações sobre produtos e serviços específicos de bairros como Itaim Bibi; Jardins e Bela Vista, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Butantã; Higienópolis, Perdizes e Lapa (incluindo Consolação e Santa Cecília); Moema e Campo Belo; Tatuapé e região, e as cidades de São Caetano, Santo André; São Bernardo do Campo; Osasco e região e Barueri. Já os novos guias que estão sendo lançados este ano cobrirão bairros como Belém, Brás, Pari e Bom Retiro ; Casa Verde e Bairro do Limão; Freguesia do Ó e Pirituba; Ipiranga; Liberdade e Cambuci (incluindo Aclimação); Mooca, Água Rasa e Vila Prudente; Morumbi e Vila Sônia; Penha, Vila Matilde e Vila Carrão; Sacomã e Cursino; Santana e Mandaqui; Santo Amaro, Socorro e Campo Grande; Tucuruvi, Jaçanã e Tremembé; Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Medeiros; Vila Mariana, Saúde e Jabaquara. A distribuição dos guias é altamente qualificada e dirigida para consumidores com alto poder de compra; profissionais liberais e executivos; empreendedores dependentes e focados em um determinado bairro; novos moradores; secretárias resolvendo pequenas coisas no escritório local; assinantes VIP do Estadão e Jornal da Tarde residentes na área de abrangência e todos os anunciantes. Os guias também estarão à venda em bancas de jornal e a vigência é anual. Mais informações pelo telefone 0800 15 77 77 ou no endereço www.listasoesp.com.br.