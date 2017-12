Guia Oesp Educação encerra campanha 2003 A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, que atua há quase 20 anos no ramo de listas e guias, está encerrando as vendas de espaços para a edição 2003 do Guia OESP Educação. Lançado com o objetivo de suprir as necessidades de estabelecimentos de ensino de todo o Brasil, o Guia traz informações sobre produtos e serviços administrativos, pedagógicos e de manutenção e operação. O prazo para anunciar é até 30 de abril. Com periodicidade anual e totalmente gratuito, a primeira edição do Guia OESP Educação será distribuída em junho deste ano para escolas, faculdades, universidades, centros de pesquisa e secretarias de educação, em todo o território nacional. O Guia possui um conteúdo abrangente, com fornecedores de produtos e serviços nas áreas de materiais escolares, para laboratórios, para secretaria, limpeza e conservação, manutenção predial, informática, alimentos e bebidas, artigos esportivos, consultoria, cursos, segurança, transportes, construção e reforma e serviços em geral. Há ainda títulos específicos para o mercado educacional, não encontrados em outros diretórios, tais como informática pedagógica, consultoria, sistemas e métodos educacionais. Qualquer pessoa pode consultar o Guia OESP Educação. Todo o conteúdo já está disponível na Internet, no site Guia OESP (www.guiasoesp.com.br/educacao), onde o usuário poderá inclusive realizar cotações on-line. "O Guia foi lançado com o objetivo de preencher uma grande lacuna, que é a busca de fornecedores para o mercado educacional ", explica Alexandre Mutran, gerente de Marketing B2B (Business to Business) da Oesp Mídia. Maiores informações sobre o Guia OESP Educação e como anunciar, pelo telefone 0800 15 77 77.