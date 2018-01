Guia Oesp Metal Mecânica é distribuído em todo o País A OESP Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, começa a distribuir em todo Brasil, a 16ª edição do Guia Metal Mecânica e Eletroeletrônica, para empresas da cadeia produtiva desse setor. O guia reúne milhares de fornecedores de insumos, peças, equipamentos, produtos e serviços distribuídos por todo o País. A publicação, que tem auditoria de tiragem do Instituto Verificador de Circulação (IVC) , traz ainda uma agenda de eventos do setor, com dados como telefone e site e uma lista, por ordem alfabética, das principais entidades de classe - agências, associações, conselhos, federações, sindicatos e sociedades. A versão eletrônica do Guia está na internet no endereço www.guiasoesp.com.br, onde também existem outros serviços como localização em mapas, cálculo e traçado de rotas entre dois pontos de várias cidades, etc. Mais informações sobre o Guia Metal Mecânica e Eletroeletrônica pelo telefone 0800 015 77 77 ou pelo e-mail: grc@grupoestado.com.br.