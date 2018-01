Guia Oesp Saúde recebe Prêmio Hospital Best 2005 O Guia Oesp Saúde 2006, publicado pela Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, receberá, no dia 12, o Prêmio Hospital Best 2005, no ?Destaque de Mídia em Saúde?, criado pela Associação Brasileira de Marketing em Saúde (ABMS). O Guia acaba de ser distribuído em todo Brasil em sua terceira edição. A premiação será em cerimônia na casa de shows Olympia, na zona oeste de São Paulo. Segundo o gerente de Marketing da Oesp Mídia, Renato de Souza, o guia tem o objetivo de incentivar os negócios entre fornecedores e compradores da cadeia produtiva da área hospitalar. ?Para nós, obter o reconhecimento da Associação Brasileira de Marketing em Saúde, que objetiva buscar a excelência na área hospitalar, é motivo de orgulho e satisfação e atesta que estamos no caminho de objetivos comuns, colaborando com um produto de qualidade e credibilidade no mercado?, comemora. O guia é distribuído a hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, faculdades de Medicina, Farmácia e Odontologia de todo o País. ?Ele atende as necessidades de compra destas empresas, com uma relação completa de fornecedores, com preços e condições de pagamento eficazes?, garante Souza. A publicação traz ainda uma Agenda de Eventos do setor dos meses finais de 2005 e início de 2006, com dados como telefone e site e uma lista, por ordem alfabética, das principais entidades de classe (agências, associações, conselhos, federações, sindicatos, etc), com endereço completo, telefone, fax, e-mail e site. Mais informações sobre o Guia Saúde pelo telefone 0800 015 77 77 ou e-mail: grc@grupoestado.com.br. Ou consulte o site www.guiasoesp.com.br.