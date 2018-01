Guia Oesp Segurança começa a ser distribuído em todo Brasil Empresas de médio e grande porte, dos mais diversos setores da economia, bancos, clubes e condomínios residenciais de todo o Brasil começam a receber, a partir deste mês, a quarta edição do Guia Oesp Segurança, publicação da Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo. ?O Guia relaciona fornecedores de equipamentos, sistemas, produtos e serviços para a segurança patrimonial, do trabalho, do meio ambiente, prevenção e combate a incêndios e sinalização?, explica o gerente de Marketing da Oesp, Renato de Souza. Segundo ele, a publicação é auditada pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC). O Guia conta ainda com entrevistas que dão um panorama do setor e uma delas fala sobre Segurança da Informação. Entre os entrevistados estão o Secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa; o presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica, Serviços de Escolta e Cursos de Formação do Estado de São Paulo (Sesvesp), José Jacobson Neto; e o gerente da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores (Fenavist), Mauro Catharino V. da Luz. A publicação traz ainda uma Agenda de eventos do setor, com dados como telefone e endereço na internet e uma lista, por ordem alfabética, com dados das principais entidades de classe (agências, associações, conselhos, federações, sindicatos e sociedades). Mais informações sobre o Guia Oesp Segurança entrar em contato pelo telefone 0800 015 77 77, por e-mail: grc@grupoestado.com.br, ou no site www.guiasoesp.com.br.