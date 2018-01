Guia para comer bem na virada do ano Se você faz parte do time que não poderá celebrar a chegada de 2002 pulando as sete ondas, pode aproveitar uma das ceias oferecidas pelos restaurantes da cidade. Pratos com lentilha, para dar sorte, estão na maioria dos cardápios da festa de confraternização. A Agência Estado selecionou mais de 50 opções de ceias e almoços de ano-novo. Os preços variam de R$ 35,00 a R$ 1.000,00. Faça sua escolha e reserve o quanto antes, para não perder a festa. Com uma das melhores vistas da cidade, o Terraço Itália, localizado no 41.º e 42.º andares do Edifício Itália, promete uma noite inesquecível. São três alternativas de ceias assinadas pelo chef de cozinha Giancarlo Marcheggiani: R$ 300,00, nas Salas Nobre e São Paulo, R$ 330,00, na Sala Panorama, e R$ 350,00, no Piano Bar. Já o sofisticado francês Le Coq Hardy vai festejar a entrada do novo ano com um menu completo preparado pelo chef José Pereira. No cardápio: escalope de foie gras de pato com pêra rôtie, camarão ao vinho e ovas de salmão e uma irresistível degustação de sobremesas, a R$ 175,00 por pessoa. Crianças até 12 anos têm 40% de desconto. Filial paulistana da famosa casa de Nova York do chef François Payard, o Payard Pâtisserie & Bistro vai promover uma festa embalada por uma banda de jazz ao vivo. O menu completo (cinco pratos) custará R$ 150,00, por pessoa. Entre as delícias estão costelas de carneiro, vieira com caviar e sopa de frutas. Instalado no Hotel Crowne Plaza, o restaurante Zafferano prepara uma ceia com direito a sopa de lentilha e música ao vivo, para noite de segunda-feira, a R$ 110,00, por pessoa. O farto brunch do dia 1.º, também assinado pelo chef Pedro Mataró, custará R$ 45,00. O lugar oferece pacotes especiais para estada. Sob o comando do experiente Giancarlo Bolla, O Leopolldo promete uma festa de arromba com a participação da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. O menu completo sai a R$ 350,00, por pessoa, incluindo café da manhã. Confira abaixo o roteiro completo*. A Figueira Rubaiyat - O chef Francis Mallmann preparou um menu degustação para servir na ceia de réveillon (R$ 120,00, crianças de 6 a 12 anos pagam metade). No cardápio: salada de lagosta ao estragão e pêra com foie gras morno; e tournedors com molho de trufas negras. O bufê de sobremesa terá uma variedade de tortas, doces e frutas. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista. Tel.: 3063-3888. All Seasons - Os cardápios elaborados pelo chef suíço Christophe Besse são de dar água na boca. Na ceia de segunda-feira terá, por exemplo, medalhões de filé gratinado em crosta de champignons e molho de pimenta verde. Para sobremesa, o irresistível duo de chocolate e cupuaçu, a R$ 290,00, por pessoa (crianças até 10 anos não pagam e de 11 a 15 têm 50% de desconto), incluindo algumas bebidas. Já o almoço de terça sai a R$ 39,00 (com os mesmos descontos). Al. Santos, 85, Jardins. Tel.: 3177-0436. Amadeus - A casa vai celebrar a entrada do novo ano com saboroso pratos do cardápio à base de peixes e frutos do mar, por R$ 190,00, por pessoa, incluindo uma garrafa de espumante por casal. O menu completo do almoço custará R$ 75,00. R. Haddock Lobo, 807, Cerqueira César. Tel.: 3081-8511. Antiquarius - A casa vai oferecer cinco versões para o bacalhau, como o lombo de bacalhau com queijo da serra. A refeição completa custará R$ 220,00. No dia 1º a casa abre para o almoço e funciona direto até 1h. Al. Lorena, 1.884, Cerqueira César. Tel.: 3082-3015. Anturius - Instalado no Hotel Transamérica, o restaurante servirá um cardápio assinado pelo chef Christophe Chabro durante as comemorações. A festa da virada de ano promete ser boa, com decoração em estilo art decó, show pirotécnico e projeção de filmes antigos. O coquetel de boas-vindas será servido com música no Piano Bar, a partir das 21h. O bufê da ceia terá pernil de javali e frutas assadas. A refeição completa (R$ 250,00) inclui bebidas à vontade e uma garrafa de champanhe por casal. Crianças até 4 anos não pagam e até 10 pagam metade. Av. das Nações Unidas, 18.591, Sto. Amaro. Tel.: 5693-4511. Apollinari - A requintada casa vai promover uma noite de muita festa. Para começar bem ano, os convidados serão recebidos com música ao vivo e um apetitoso menu assinado pelo chef João Garcia. Entre as opções estão peito de peru com especiarias e cogumelos shimeji; cabrito ao molho de vinho Barolo; e, claro, a tradicional lentilha com lingüiça calabresa para dar sorte (R$ 250,00, inclui água, sucos e refrigerantes). R. Oscar Freire, 1.206, Cerqueira César. Tel.: 3061-9965. Aquarelle - Instalado no hotel Sofitel São Paulo, o restaurante vai promover uma deliciosa ceia na noite de réveillon com o tema Uma Noite nas Antilhas. Para embalar a festa estarão o trio Farias Jazz Ensamble e a Banda Tunísia & Jualê, com seus ritmos caribenhos. No cardápio: risoto de siri e codorna recheada com foie gras e uvas ao molho de vinho. A festa sai a R$ 250,00, por pessoa, com direito a bebidas e champanhe. Não deixe de conferir o bufê de sobremesas. R. Sena Madureira, 1.355, V. Mariana. Tel.:5574-1100. Arlanza Grill - O restaurante é apenas uma das opções do hotel Maksoud Plaza para a ocasião. A refeição da última noite de 2001 sai a R$ 290,00, por pessoa. Quem optar pelo brunch do dia 1º terá de pagar 60,00. C.C.: todos. Al. Campinas, 150, Bela Vista. Tel.: 3145-8000. Baby Beef Rubaiyat - A agradável casa servirá ceia de ano-novo com boas opções no Gran Buffet Fiesta, com 30 tipos de saladas, entradas e pratos quentes da cozinha mediterrânea, por R$ 95,00, por pessoa. Crianças até 5 anos é grátis e até 12 pagam R$ 45,00. C.C. Al. Santos, 86, Paraíso. Tel.: 289-6366. E Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Cidade Jardim. Tel.: 3078-9488. Bargaço - Iguarias baianas fazem parte do cardápio para de réveillon, além de medalhão de filé. O menu completo sai a R$ 110,00, por pessoa, com direito a uma garrafa de espumante por casal e cerveja à vontade. C.C. R. Oscar Freire, 1.189, Jd. Paulista. Tel.: 3085-5058. Bistrô Charlô - A casa de Charlô Whately servirá uma apetitosa ceia por R$ 200,00, com toda a fartura que pede a comemoração. C.C. R. Barão de Capanema, 440, Cerqueira César. Tel.: 3088-6790 e 3083-3793. Bistrô Jaú - Sob o comando das caçarolas da casa, o chef francês Marc Le Dantec vai servir faisão ao vinho do Porto, entre outras delícias na noite de segunda, que custará R$ 150,00 por pessoa, com uma taça de champanhe. C.C. Al. Jaú, 1.606, Cerqueira César. Tel.:3085-5573. Boi Preto - A casa inclui em seu bufê de saladas e quentes pratos especiais para a data, como peito de peru recheado. A refeição da ceia sai a R$ 35,00, por pessoa. C.C. R. Catumbi, 1.393, Belenzinho. Tel.: 291-3877. Brasserie Bela Vista - Outra boa opção do hotel Maksoud Plaza. A comilança da ceia sai a R$ 290,00, por pessoa, com pernil de cabrito, camarão e uma garrafa de vinho por casal. C.C. Al. Campinas, 150, Bela Vista. Tel.: 3145-8000. Ca´d´Oro- Localizado no hotel homônimo, o restaurante oferece um menu fechado para a noite de ano-novo, a R$ 180,00, por pessoa. Não vai faltar a típica lentilha. C.C. R. Augusta, 129, Consolação. Tel.: 3236-4300. Chalet Suisse - A casa abrirá excepcionalmente para festejar a chegada de 2002. O bufê completo sai a R$ 80,00, por pessoa, incluindo uma garrafa de espumante por casal. C.C. R. Líbero Badaró, 190, Centro. Tel.: 3242-6000. Chamonix - Um caprichado menu franco-suíço vai garantir a comemoração dos clientes (R$ 130,00). No menu: perdiz recheado com queijo brie, endívias gratinadas e batatas ao molho de damasco. C.C. A. e V. R. Pamplona, 1.446, Jardim Paulista. Tel.: 3884-3025. Christine´s - O restaurante do hotel Sheraton Mofarrej vai oferecer no jantar de segunda-feira receitas variadas, a R$ 200,00, por pessoa, como leitão assado. Além de uma garrafa de champanhe por casal para o brinde da virada e música ao vivo. O brunch da terça sai a R$ 70,00, por pessoa. C.C.: todos. Estac. c/ manob. Al. Santos, 1.437, Cerqueira César. Dinho´s Place - A churrascaria incluirá em seu tradicional bufê pratos típicos na celebração como o peru à brasileira e o cordeiro ao molho de menta. O menu sai a R$ 85,00, por pessoa, com direito a uma garrafa de vinho francês por casal. C.C. Al. Santos, 45, Paraíso. Tel.: 3016-5333. Emiliano - O sofisticado restaurante do hotel homônimo está com cardápios irresistíveis para ceia e almoço de ano-novo. No noite do dia 25, o menu terá haddock defumado com purê de bacalhau e casca de limão confit; e medalhões de vitela com bacon e galete de mandioquinha. Para saborear o menu do chef Russo, os clientes terão de desembolsar nada menos do que R$ 1.000,00, incluindo bebidas. O almoço de terça sai a R$ 250,00, com creme de palmitos frescos ao zabaione de vinho branco e azeite de manjericão. C.C. R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista. Tel.: 3068-4390. Era Uma Vez Um Chalezinho - A noite promete ser boa. A casa vai celebrar a chegada de 2002 com bufê completo (R$ 138,00), ao som de DJs e até café da manhã. C.C.: todos. R. Itapimirum, 738, Morumbi. Tel.: 3501-9322. Freddy - Recanto da clássica cozinha francesa, o lugar um menu especial para a ceia de réveillon com carpaccio de salmão, lagosta e camarão com queijo brie e arroz de alface. C.C.: todos. Pça. Gastão Liberal Pinto, 111, Itaim Bibi. Tel.: 3167-0977 e 3168-7812. Gino - A ceia de réveillon é composta por oito pratos como leitão desossado e recheado, com farofa de frutas secas e camarão ao champanhe com arroz de frutas silvestres (R$ 140,00, por pessoa). Cada casal ganhará uma garrafa de champanhe. C.C.: todos. R. João Lourenço, 610, V. Nova Conceição. Tel.: 3842-2998. Goya - O restaurante do hotel Gran Meliá servirá ceia (R$ 250,00) e brunch de réveillon (R$ 60,00) embalados por música ao vivo. Destaque para a típica paella valenciana. C.C.: todos. Av. das Nações Unidas, 12.559, Brooklin. Tel.: 3043-8000, ramal 1713. Grill da Fama - A lugar prepara um baile para a entrada de 2002, com música ao vivo e decoração tropical. A ceia completa , com entradas, frios, pratos quentes e sobremesas sai a R$ 150,00, por pessoa, incluindo água, refrigerante e chope à vontade. Crianças de 6 a 8 anos têm 50% de desconto. Até 5 anos não pagam. C.C.: todos. Av dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia. Tel.: 3845-5353. Infinito - Instalado no World Trade Center, o restaurante prepara um menu completo para a ceia de segunda, por R$ 300,00, incluindo uma garrafa de vinho ou champanhe por casal. C.C.: todos. Av. das Nações Unidas, 12.551, Brooklin Novo. Tel.: 3043-7130. La Casserole - A agradável e tradicional casa francesa está com um menu completo para a ceia do dia 31 (R$ 80,00). No cardápio: folhados de frutos do mar ao molho bisque. C.C.: todos. Largo do Arouche, 346, Vila Buarque. Tel.: 3331-6283. La Cuisine du Soleil - Localizado no Maksoud Plaza, o restaurante francês servirá a ceia (R$ 290,00) e o brunch de ano-novo (R$ 60,00). No menu: chester, peru, salmão e massas. C.C.: todos. Al. Campinas, 150, Bela Vista. Tel.: 3145-8000. Le Caesar - O restaurante do Hotel Caesar Park vai promover o jantar da ceia, a R$ 250,00, por casal. O brunch sai a por R$ 45,00, por pessoa. C.C.: todos. R. Augusta, 1.508, Cerqueira César. Tel.: 3253-6622. Le Coq Hardy - O sofisticado francês vai oferecer um menu exclusivo na noite de Natal feito pelo chef José Pereira, com escalope de foie gras de pato com pêra e faisão recheado ao molho de trufas com risoto de açafrão. O jantar completo sai a R$ 175,00, por pessoa. Crianças até 12 anos têm 40% de desconto. C.C.: todos. R. Jerônimo da Veiga, 461, Itaim Bibi. Tel.: 3079-3344. Lellis Trattoria - A típica cantina italiana selecionou receitas especiais para o cardápio da ceia como pernil de vitela, cabrito assado e leitão à brasileira. O valor da refeição completa (couvert, antipasto, prato principal e sobremesa) é R$ 60,00, por pessoa. Para cada quatro pessoas, a casa oferecerá uma garrafa de M. Chandon nacional. C.C.: todos. R. Bela Cintra, 1.849, Jd. Paulista. Tel.: 3064-2727. Marcel - O agradável restaurante francês servirá suas especialidades na noite de segunda-feira, a R$ 110,00, por pessoa. C.C.: todos. R. da Consolação, 3.555, Cerqueira César. Tel.: 3064-3089. E R. Hans Oersted, 119, Brooklin Novo. Tel.: 5505-2438. Maria Zanchi de Zan- Para brindar a chegada de 2002, a casa vai oferecer um menu completo a R$ 250,00, por pessoa, com uma garrafa de prosecco por casal. C.C.: A. R. Barão de Capanema, 568, Jardim Paulista. Tel.: 3085-1047. Marie - O menu completo assinado pelo chef francês Pierre de Bellissen sai a R$ 98,00. C.C.: todos. R. Araçari, 200, Itaim Bibi. Tel.: 3078-9628. Marigot - Localizado no Hotel Meliá Confort, o restaurante vai comemorar a chegada de 2002 com pratos da época, por R$ 45,00. C.C.: todos. R. Henrich Hertz, 14, Brooklin Novo. Tel.: 5505-8253. Massimo - A casa de Massimo Ferrari vai receber os clientes com um delicioso cardápio para tornar o momento inesquecível. O menu completo acompanhado por vinho e prosecco sai a R$ 660,00, por pessoa. O tradicional cotecchino com lentilha de Massimo já está garantido. Al. Santos, 1.826, Cerqueira César. Tel.: 3284-0311. Montana Grill - A churrascaria vai servir cortes especiais na jantar de segunda, a R$ 130,00, por pessoa. C.C.: todos. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 816, Itaim Bibi. Tel.: 3078-0999. Mr. Fish Grill - A ceia especial de réveillon sai a R$ 90,00, por pessoa, com direito a entrada, prato principal e sobremesa. C.C.: todos. Al. Lorena, 1.430, Jd. Paulista. Tel.: 3083-7533. Nero - Na noite de réveillon a casa aconchegante vai servir boas receitas, a R$ 120,00, por pessoa. C.C.: todos. Al. dos Arapanés, 1.456, Moema. Tel.: 5561-0702 e 5042-0843 O Braseiro - O restaurante do hotel Braston prepara um brunch especial para o 1º dia de 2002, que sairá a R$ 28,00, por pessoa. C.C.: todos. R. Martins Fontes, 330, Centro. Tel.: 3156-2400 O Leopolldo - O luxuoso restaurante de Giancarlo Bolla vai oferecer uma grande festa aos clientes, com direiro a menu completo, café da manhã e show da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, por R$ 250,00. No cardápio: cavaquinha flambada ao conhaque, pontas de aspargos e amêndoas grelhadas; e risoto ao pesto de manjericão e nozes. C.C.: A. e V. R. Joaquim Macedo, 135, Morumbi. Tel.: 3816-1363. Odin Imperial - Mais de 30 receitas fazem parte de cardápio da festa de ano-novo em estilo nórdico, a R$ 48,00, por pessoa. C.C.: D. e M. R. Peixoto Gomide, 263, Cerqueira César. Tel.: 3231-2555. Pasta & Vino - Localizada na região dos Jardins, a casa vai oferecer um bufê especial para a última ceia do ano, a R$ 60,00, por pessoa. C.C.: todos. R. Barão de Capanema, 206, Jd. Paulista. Tel.: 3081-8747 e 3062-7542. Pastasciutta - Com mais de 35 anos, a casa vai celebrar a ceia e o almoço de ano-novo com um cardápio especial: carpaccio de frutas ao molho mostarda e cabrito assado com batatas coradas. Cada refeição sai a R$ 44,00, por pessoa, com direito a uma garrafa de vinho Santa Carolina por casal. C.C.: A. M. e V. R. Barão do Triunfo, 427, Brooklin. Tel.: 5092-4922. Pátio - Receitas típicas da ocasião como tender e pato assado estarão no brunch do dia 1º, a R$ 45,00, por pessoa. Café da manhã, das 6h às 10h30. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 165, Centro. Tel.: 3156-4300. Payard Pâtisserie & Bistro - A versão paulistana da casa de Nova York do chef francês François Payard está com um menu especial para a noite do dia 31. O cardápio traz cinco pratos, entre as quais estão vieira com caviar e carneiro ou codorna recheda, por R$ 150,00, por pessoa. C.C.: todos. R. Professor Artur Ramos, 777, Jd. Europa. Tel.: 3816-3669. Red Rose - Instalado no hotel Paulista Wall Street, o restaurante servirá a ceia (R$ 196,00), com diferentes carnes e sobremesas. A festa será regada a uísque, cerveja, vinho nacional e espumante. C.C.: todos. R. Itapeva, 636, Bela Vista. Tel.: 3141-3000. Roof - Instalado na cobertura do Hilton Hotel, o lugar servirá uma animada ceia ao som de música ao vivo e cardápio farto, a R$ 210,00, por pessoa. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 165, Centro. Tel.: 3156-4301. San Francisco Bay - A nova casa dos Jardins vai festejar a ceia de Natal com galinha d´angola cozida no vinho branco, legumes e risoto de manga (R$ 60,00). R. Barão de Capanema, 30, Jardins. Tel.: 3085-4596. Suntory - O sofisticado japonês prepara uma ceia a sua moda, com cardápio oriental. Entre as delícias, tempurá, teppan, sushi, sashimi e até tender à Califórnia. Por R$ 190,00, os clientes poderão desfrutar do cardápio e de vinho italiano e espumante nacional à vontade. C.C.: todos. Al. Campinas, 600, Cerqueira César. Tel.: 283-2455. Sushi Yassu - A casa preparou três cardápios diferentes para a festa de confraternização, que custam R$ 80,00, R$ 70,00 e R$ 55,00. No menu estão receitas típicas de cozinha oriental. C.C.: todos. R. Tomás Gonzaga, 98, Liberdade. Tel.: 3209-6622. Tandoor - O casa indiana prepara uma ceia com o mesmo estilo, com frango assado em forno de barro. A refeição completa sai a R$ 52,00, por pessoa, com direito a uma taça de champanhe. C.C.: todos. R. Dr. Rafael de Barros, 408, Paraíso. Tel.: 3885-9470. Tango Uno - A festa da churrascaria será embalada por música latino-americana ao vivo e custará R$ 50,00, por pessoa. C.C.: todos. Av. Vereador José Diniz, 491, Sto. Amaro. Tel.: 5521-3946. Tarsila - Instalado no hotel Inter-Continental, o lugar vai promover um farto jantar de réveillon a R$ 165,00, por pessoa. C.C.: todos. Al. Santos, 1.123, Cerqueira César. Tel.: 3179-2555. Tartari´s - O chef Luigi Tartari capricha no preparo do menu para a ceia e almoço de ano-novo (R$ 25,80). No cardápio: taglioline com lentilhas. C.C.: todos. Rua Paes de Araújo, 147, Itaim Bibi. Tel.: 3079-0444. Templo da Bahia - Um dos melhores recantos baianos da cidade, o lugar servirá a ceia de segunda, a R$ 80,00, por pessoa. No cardápio: bobó de camarão, moqueca de peixe e ambrosia. O preço inclui algumas bebidas. C.C.: todos. Largo do Arouche, 200, Centro. Tel.: 3224-8773. Terraço Itália - O lugar tem uma das vistas mais bonitas da cidade. Para a tão esperada festa de ano-novo, o restaurante oferece três opções de preços: R$ 300,00 ceia completa, na Sala Nobre e São Paulo; R$ 330,00 (por pessoa) na Sala Panorama; e R$ 350,00 no Piano Bar, incluindo bebidas à vontade. O cardápio tem a assinatura do chef Giancarlo Marcheggiani. C.C.: todos. Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares, Centro. Tel.: 3257-6566. Terraço Jardins - O restaurante do Hotel Renaissance vai celebrar a chegada de 2001 embalado por música ao vivo. A ceia sai a R$ 85,00, por pessoa. A festa continua com o brunch de ano-novo a R$ 95,00. C.C.: todos. Al. Santos, 2.233, Cerqueira César. Tel.: 3069-2621. Trattoria la Bella Cucina - O cardápio da ceia de ano-novo terá peru à Califórnia e pernil de vitela com brócolis e batata, por R$ 60,00, para duas pessoas, incluindo uma garrafa de vinho e profiterólis de sobremesa. C.C.: todos. R. José Maria Lisboa, 661, Jd. Paulista. Tel.: 3884-9115 e 3889-0631. Trebbiano - Instalado no L´Hotel, o requintado restaurante servirá ceia (R$ 145,00) e brunch (R$ 65,00) de Natal. C.C.: todos. Al. Campinas, 266, Cerqueira César. Tel.: 283-0500. Villa Olímpia - Instalado no hotel Meliá Confort ITC, o restaurante serve as delícias feitas por Giancarlo Bolla. O cardápio da ceia de réveillon terá, por exemplo, trouxinha de salmão com frutos do mar, a R$ 70,00, por pessoa, incluindo vinho e prosecco. C.C.: todos. R. do Rócio, 423, V. Olímpia. Tel.: 3089-8000. Vivaldi - O restaurante do hotel Sheraton Mofarrej servirá uma farta ceia com direito a espumante nacional, uísque e vinho, a R$ 400,00, por pessoa. A festa será animada por música ao vivo. C.C.: todos. Al. Santos, 1.437, Cerqueira César. Tel.: 3253-5544. Zafferano - Na noite de ano-novo o restaurante do Hotel Crowne Plaza receberá os clientes com um drinque de boas-vindas. No menu do chef Pedro Mataró estará a tradicional sopa de lentilha, a R$ 110,00, por pessoa, incluindo refeição completa e algumas bebidas. O 1º brunch de 2002 custará R$ 45,00, com bufê de saladas e grelhados. C.C.: todos. R. Frei Caneca, 1.360, Cerqueira César. Tel.: 3179-8030. * Os dados apresentados neste roteiro são periodicamente atualizados, porém alguns restaurantes podem fazer alterações sem aviso prévio. Antes de sair de casa é aconselhável confirmar as informações. Abreviaturas: C.C. = Cartões de crédito A = American Express D = Diners M = MasterCard V = Visa