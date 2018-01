Guido Mantega chega a Paris O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou na manhã desta quarta-feira a Paris, na França, onde participará a tarde de uma reunião na embaixada brasileira. O encontro discutirá a relação do Brasil com o Clube de Paris - grupo informal que congrega países credores. Na próxima quinta-feira, Mantega embarcará para São Petesburgo, na Rússia, onde participará, na sexta-feira, de reunião com os ministros de Fazenda do G-8, preparatória para o encontro de presidentes, marcado para julho. O Brasil participa na condição de convidado, ao lado de China, Índia, Austrália, Nigéria e Coréia do Sul.