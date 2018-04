Guilherme Laager, ex-Vale, será presidente da nova Varig O ex-diretor de logística da Companhia Vale do Rio Doce, Guilherme Laager, assume a presidência da Nova Varig a partir do dia 20 de novembro. Segundo comunicado da companhia aérea, Laager foi convidado pelo presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi. "Guilherme tem espírito de equipe e é extremamente voltado para resultados. Tem o perfil ideal para liderar a Varig neste momento de grandes desafios. Estamos satisfeitos e confiantes: hoje a Varig dá mais um importante passo para retomar seu espaço no mercado de aviação", afirmou Audi por meio de nota. Laager é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e se desligou da Vale na semana passada. Antes da mineradora, o executivo trabalhou 12 anos na Brahma e na Ambev. Iniciou sua carreira na João Fortes Engenharia, em 1977, e dois anos depois foi para a Internacional Engenharia. Em 1981, trabalhou na extinta Andersen Consulting, atual Accenture. "Estou absolutamente motivado para assumir a Varig em sua nova fase. É um desafio estimulante e uma honra trabalhar para reerguer uma companhia que faz parte da minha história e de todos os brasileiros. Eu cresci admirando a Varig e quero, junto com o time da companhia, contribuir para que a estrela brasileira volte a brilhar. Vamos colocar a Varig de volta ao lugar fundamental que sempre ocupou no País: de geradora de divisas e empregos na economia e de melhor empresa aérea em qualidade e serviços", afirma Laager, por meio de comunicado. A ex-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Maria Silvia Bastos Marques, chegou a ser convidada para o cargo, mas recusou. A executiva preferiu assessorar a nova Varig e integrará o conselho de administração da empresa. Outro nome do mercado que está sendo sondado por Audi para a área de marketing é Alberto Blanco, diretor de novos negócios da Telemar que está se desligando da companhia de telecomunicações.