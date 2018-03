Gulf Air negocia compra de jatos com Embraer e Bombardier A Gulf Air - companhia aérea controlada pelos governos de Emirados Árabes Unidos, Barein e Omã - está negociando com a Embraer e a canadense Bombardier a compra de aviões regionais para usá-los em suas rotas no Golfo Pérsico.O presidente da Gulf Air, James Hogan, se reuniu com executivos da Embraer para discutir a compra de aviões da empresa brasileira. Atualmente, a frota da Gulf Air é composta por trinta aeronaves fabricadas pela Boeing e Airbus. ?A flexibilidade oferecida pelos jatos regionais de menor porte da Embraer, que acomodam entre 70 e 100 passageiros, vai permitir que a Gulf Air opere em servicos de frequência mais elevada na sua já forte rede interna no Golfo?, disse a empresa. Segundo informou a agência de notícias AFX, o chefe de relações públicas da companhia aérea, Ahamad al-Janahi, disse que estão mantidas também negociações similares com a Bombardier. ?Ainda estamos nos estágios preliminares das negociações, que até agora se concentraram no tipo de avião, leasing, na manutenção e termos de treinamento?, disse al-Janahi. Ele não revelou quantos aviões a Gulf Air pretende comprar, mas disse que a empresa planeja dobrar a sua frota para 60 aeronaves até 2009.