Gustavo Franco defende novo regime de metas de inflação O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, disse hoje que o regime de metas de inflação deveria ser revisto. Segundo ele, o regime foi apropriado no período de adoção do câmbio flutuante, mas agora precisa ser adaptado. "Não existe sistema de políticas monetária e cambial certo para toda e qualquer circunstância", afirmou. Em sua opinião, o regime de metas é muito rígido e impede que o BC faça política monetária. No lugar de uma meta de inflação anual, Franco entende que o BC deveria defender metas qualitativas, que na sua definição, seriam a defesa da moeda nacional, a partir de um mandato de quatro anos dado ao presidente da instituição pelo governo federal. "Prefiro assim a este piloto automático para a política monetária, que retira a autonomia do BC". Para ele, o não cumprimento de uma meta gera um desgaste desproporcionalmente maior do que o cumprimento de uma meta fixada, o que seria indicativo da fragilidade deste sistema.