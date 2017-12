Gustavo Franco não teme alta na taxa de juro nos EUA O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, atualmente sócio da Rio Bravo Investimentos, considera que, desde a implantação do Plano Real, o País não vive um momento tão propício para a redução da taxa Selic, que, segundo sua estimativa, pode chegar a um dígito até o final do ano, o que deverá modificar os paradigmas no setor financeiro, exigindo em conseqüência uma atenção especial da autoridade monetária. Franco baseou sua estimativa no fato de que o medo de um aumento nos juros americanos diminuiu sensivelmente. "Por ora, este medo está afastado. O estado de liquidez internacional é espetacular, lembra muito os anos de 1995 e 1996, anteriores à crise da Ásia e da crise do México. Para nós, é uma circunstância muito especial, porque não apenas a liquidez é farta para os mercados emergentes, como o nível de taxas de juros nos Estados Unidos, Europa e Japão, historicamente, está muito baixo. É um momento realmente feliz para nós, é uma janela de oportunidades maravilhosa", disse Franco em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. A questão do emprego Já sobre os resultados da reunião de ontem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vários de seus ministros para a discussão de planos para o incremento do emprego, Franco foi menos otimista. As declarações que se seguiram ao encontro, segundo disse, são típicas de quem ocupa cargos no governo. "São meras atitudes, são coisas óbvias que as autoridades repetem, quase que por princípio, independente de seu espectro ideológico." Para o ex-presidente do BC, a principal questão, que é a reforma trabalhista, não foi levantada no encontro. "A grande pergunta é sobre as medidas concretas que vão atacar a questão do emprego. Hoje (ontem), no mercado financeiro, a expectativa de uma reunião como essa, uma vez que já se sabia que o tema seria tratado, é se haveria algum anúncio relativo à reforma da legislação trabalhista." Romantismo Para Gustavo Franco, as aspirações quanto ao crescimento do emprego "são um pouco românticas". Acrescentou que há muita capacidade ociosa na economia, que pode assim crescer com relativa moderação sem a abertura de novos postos de trabalho. "Isso talvez seja um tanto decepcionante, uma vez que o número do crescimento pode ser bom, mas o número do crescimento do emprego pode não ser tão bom." Ele disse que a cautela com que o governo Lula vem tratando o tema da reforma da legislação trabalhista deixa um pouco a desejar. "Esta é uma área onde o governo poderia ser muito mais agressivo. Há muito a reformar, como o imposto sindical e a modernização de conceitos implantados na era Vargas no tocante às relações de trabalho. Essa é uma agenda prontíssima, mais do que madura para ser atacada."