GVT lança banda larga de até 100 Mbps A GVT quer conquistar pelo menos metade da base de clientes de banda larga de alta velocidade - com pacotes a partir de 10 Mbps - até o final do próximo ano. Atualmente, a participação é de 21%. A expectativa vem em razão do lançamento de um novo conjunto de pacotes de banda larga, de 3 Mbps, 10 Mbps, 15 Mbps, 50 Mbps e 100 Mbps.