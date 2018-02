Há condições para baixar os juros, diz Bernardo O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, disse nesta segunda-feira, em Curitiba, que "todas as condições para continuar diminuindo as taxas de juros estão dadas". No entanto, não quis fazer uma previsão sobre o índice que pode ser estabelecido pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião que será realizada nos próximos dias. "O principal objetivo do Copom, que é controlar a inflação, está funcionando perfeitamente", salientou o ministro. "A projeção de inflação para este ano é um pouquinho a mais que 4%, quando tinha meta de 4,5%." Segundo Bernardo, o Banco Central "acertou em cheio, fez um trabalho notável". "Essa coisa de inflação é importantíssima para ajudar a melhorar o poder aquisitivo do trabalhador, e o Banco Central com certeza vai tomar sua decisão com base nesse elemento", afirmou. O ministro também alertou que não há necessidade de ficar "muito alarmado" com o anúncio do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre marcado para quinta-feira. "O pessoal está muito preocupado porque em junho houve uma queda na produção industrial e diminuição das atividades do comércio", disse. "Mas é bom lembrar que junho teve poucos dias úteis e uma parte desses dias úteis foi consumida com a Copa do Mundo." Segundo Bernardo, também é importante lembrar que geralmente no terceiro e quarto trimestres a economia acelera.