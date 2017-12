Há consistência no controle da inflação, diz Palocci Um dia antes do início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse ao presidente da CUT, Luiz Marinho, que há consistência no controle da inflação e que essa consistência sinaliza para um processo de início de redução dos juros. "Esperamos que essa consistência se inicie a partir da reunião do Copom amanhã", afirmou Marinho, recentemente eleito para presidir a central sindical. Marinho disse que pediu a Palocci o início do processo de redução da taxa de juros. "O nosso entendimento é que não dá para se reduzir drasticamente, mas esperamos que esse processo se inicie amanhã", disse. Após a reunião com Marinho, Palocci acompanhou o presidente da CUT até a sala dos jornalistas, onde Marinho deu a entrevista. Ele fez alguns elogios ao novo presidente da CUT e lembrou que, no passado, foi subordinado a ele como representante da CUT regional.