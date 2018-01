Há dois anos esperando comprador

Com a queda nas vendas de veículos no mercado brasileiro, que só de carros e comerciais leves encolheu 3% entre 2012 e 2013, a loja ficou inviável. A empresa tentou manter presença na avenida com uma loja menor, localizada no número 2.700. Mas essa tentativa também não deu certo. Só neste ano, 250 revendas fecharam no País, segundo a Fenabrave.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caso da revenda da Citroën, além da fraqueza do mercado, houve um agravante. Pela lei do zoneamento, os estabelecimentos da Avenida Rebouças só podem funcionar como showroom e não é permitido emitir nota fiscal de venda. “Nessas condições, a operação não valia mais a pena pois os custos ficaram elevados”, disse o diretor de expansão do grupo, Eduardo Cambraia. Ele contou que há interessados no imóvel, mas admitiu que o mercado imobiliário não está fácil.