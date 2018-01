Há espaço para aumentar o crédito no País, diz Fiocca O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Demian Fiocca, afirmou nesta segunda-feira que a relação crédito/Produto Interno Bruto (PIB) na América Latina é expressivamente inferior a de países desenvolvidos, o que mostra que há espaço para o aumento do crédito na região. Como exemplo, ele citou que, nos Estados Unidos, o porcentual do crédito em relação ao PIB subiu de 144% em 1990 para 260% em 2005, enquanto no Brasil passou, no mesmo período, de 24% para 31%. Em palestra na 40ª Assembléia da Federação Latino Americana de Bancos (Felaban), Fiocca disse também que o crédito no Brasil está em expansão desde 2003, liderado especialmente pelo crédito ao consumidor. "Mas no Brasil há o desafio de expandir o crédito associado ao investimento, para indústria e construção civil", afirmou. Para ele, nos próximos anos a economia brasileira "terá oportunidade de ver" uma forte expansão da construção civil, associada à expansão do crédito desse setor. O presidente do BNDES ainda afirmou, na palestra, que o banco tem hoje 18,9% do estoque de crédito no Brasil, voltados para infra-estrutura, exportações e grandes projetos industriais. Segundo ele, as operações de crédito do banco têm funcionado como um estabilizador automático da economia, suavizando as oscilações do crédito privado. Fiocca disse que em 2006 (média de janeiro a setembro) o prazo médio dos financiamentos concedidos pelo banco foi de 85 meses, enquanto no setor privado, no mesmo período, o prazo médio foi de 7,3 meses. Captação O presidente do BNDES declarou que o banco fará uma captação, mas não quis fornecer maiores detalhes sobre a operação. "Vamos fazer uma captação, mas isso não podemos contar (em detalhes), estamos em período de silêncio da CVCM (Comissão de Valores Mobiliários)", disse. Em entrevista após a palestra, Fiocca manteve a decisão de não fornecer detalhes sobre a captação, que confirmou mas sem dizer quando será realizada. Ele citou a operação, na palestra, quando ressaltava a contribuição que o BNDES forneceu ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro nos últimos dois anos.