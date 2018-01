Há espaço para discutir contenção de gastos, diz Kawall O secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, disse nesta segunda-feira que há espaço no Congresso para discutir medidas de contenção dos gastos correntes do setor público. Em debate sobre a questão fiscal, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no qual também estavam presentes os economistas Raul Velloso e Fábio Giambiagi, Kawall enfatizou que, apesar de algumas afirmações nesse sentido, ele não acredita em divórcio entre a classe política e uma agenda de medidas voltadas para a redução do gasto público. "Não deveríamos ser tão céticos de acharmos que, no Congresso Nacional, não se possa discutir medidas de contenção no gasto corrente", afirmou o secretário, lembrando que a pressão por maiores gastos no processo orçamentário é natural. "O que há é a briga de cada um por sua fatia no bolo", disse. Kawall sublinhou que tal debate em torno do gasto é voltado para a desoneração gradual da carga tributária e o estímulo do investimento público e privado. Ou seja, temas que interessam à sociedade, que a classe política representa. Durante sua palestra, o secretário afirmou ainda que o grande fator limitante das despesas públicas é quem as paga: a própria sociedade. "E é a sociedade que acaba forçando uma redução dessa despesa. É nesse estágio que a gente se encontra", afirmou Kawall, reiterando o esgotamento do modelo de ajuste com base no aumento da carga tributária. Como vem reiterando ao longo do tempo, Kawall reafirmou que o importante nesse processo de ajuste é discutir não o cumprimento de uma meta de superávit primário ou a redução da relação dívida/PIB, mas sim a qualidade da política fiscal. Nesse sentido, ele destacou que, das conversas que tem mantido com investidores aqui e no exterior, não há nenhuma inquietação quanto a eventuais descumprimentos das metas estabelecidas para o superávit primário. "Não é essa a preocupação", afirmou. Ao ser questionado quanto ao efeito de uma agenda tímida de reformas na área fiscal sobre o crescimento, o secretário respondeu que o desafio do momento é justamente o de, numa situação mais favorável, se abrirem alternativas. Uma delas é seguir na linha da desoneração tributária e contenção dos gastos. Esta opção, segundo ele, é a que traz melhores resultados. "A outra é nos conformarmos com o que já se conquistou", afirmou. O governo federal vai anunciar no dia 15 de dezembro as medidas do pacote de estímulo ao investimento e de ajuste fiscal e tributário.