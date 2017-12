Levy diz que eventual mudança na meta fiscal não significa o fim do ajuste

Atualizado às 16h58

BRASÍLIA - Na véspera da divulgação do relatório de avaliação de despesas e receitas do Orçamento, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que há espaço para novo corte de gastos com “vigor e realismo”. “Com discricionariedade, sim”, disse. Ele surpreendeu os jornalistas que acompanham o dia a dia do Ministério da Fazenda ao entrar no comitê de imprensa para uma conversa informal. No encontro, ele evitou as insistentes perguntas sobre a manutenção da meta fiscal em 1,1% do PIB, como vem sendo informado pela mídia.

Levy afirmou que mudar a meta fiscal não significa o fim do ajuste. Instado a dar uma interpretação à sua fala, disse que não cabia antecipar qualquer movimento em relação à meta. "Não há nada o que mencionar agora", afirmou. "A questão é que vamos ter que trabalhar na economia, se a meta é A, B, C ou D, é a meta que a gente considera realista e factível", observou.

Levy traçou um cenário difícil para a economia e preferiu afirmar: “estou indicando a mudança de cenário, uma mudança significativa, e temos de responder com vigor e mais realismo”. Ele fez questão de ressaltar, ao ser questionado se defendia a manutenção da meta, de que nunca tinha se expressado sobre isso.

Apesar de não querer falar sobre a manutenção da meta, Levy foi taxativo ao afirmar que o relatório de avaliação bimestral de despesas e receitas tem de ser realista. "Temos de fazer o trabalhinho de contingenciamento sem drama. Tem de contingenciar e pronto", argumentou. O ministro negou que vá fazer mudanças na meta apenas em novembro.

Segundo Levy, o relatório bimestral terá de prever, por exemplo, alguma compensação pela demora na aprovação do projeto de lei que reduz a desoneração, o qual o governo esperava ter sido votado no início do ano. Durante a conversa repetiu uma mesma frase várias vezes: "Teremos uma estratégia que lide com a situação com vigor e realismo". As palavras vigor e realismo foram repetidas várias vezes pelo ministro como um novo mantra para a política fiscal.

Diante de uma pergunta se uma redução da meta não daria um sinal negativo ao mercado financeiro, Levy respondeu: “Depende do que se faz, qual é a estratégia. A situação fácil não é. Alguém está achando fácil? A gente diz que é fácil?”, afirmou.

Ao comentar o cenário de dificuldades econômicas e fiscais do País, Levy citou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. "Teve uma pessoa que me perguntou se eu sou como o Guido Mantega, que traz boas notícias. Eu disse para ele que ninguém me compara ao Guido Mantega, por alguma razão."

Durante sua gestão, o ex-ministro Mantega foi criticado por fazer projeções excessivamente otimistas de indicadores econômicos e do quadro fiscal do País. (Adriana Fernandes, Rachel Gamarski, Lorenna Rodrigues e Victor Martins)