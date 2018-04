''Há margem de manobra nos juros''

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que a situação econômica do País permite que o Banco Central (BC) mantenha o processo de redução da taxa Selic em agosto e setembro. "A política econômica está permitindo que tenhamos uma margem de manobra", disse. "Se será um ponto, meio ponto, 0,75, as pessoas que estão com as tabelas é que vão decidir." Acompanhe online a decisão do Copom Veja a evolução da taxa Selic no governo Lula Lula fez questão de ressaltar que, no seu governo, há uma relação entre a Presidência e o Banco Central que permite ao BC uma "certa autonomia". "Se eu tivesse de pedir (a redução dos juros), eu não pediria, eu determinava. Eu não determinei porque, embora não haja uma lei que garanta autonomia ao Banco Central, temos uma cultura que está dando certo." Sobre a possibilidade de estar "na torcida" por novas reduções nos juros, o presidente disse que "não acha nada". "Eu, apenas, quando sai o resultado, festejo ou lamento", disse. "Colhemos bons resultados até agora. Por isso, tudo será determinado pelos membros do Copom." TÍTULOS A venda de títulos do Tesouro Nacional pela internet caiu 26% em junho, ante maio, de acordo com balanço divulgado ontem do programa Tesouro Direto. O Tesouro não apontou os motivos da queda, mas pode estar relacionada à recuperação das bolsas de valores, que leva os investidores a preferirem o mercado acionário em busca de maior rentabilidade. Com a possibilidade de pausa no processo de queda da Selic, os investidores também podem estar aguardando o fim da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, hoje, quando será anunciada a taxa. Apesar da queda em relação a maio, as vendas bateram recorde para o mês e atingiram R$ 111,4 milhões, uma expansão de 113,7% ante junho de 2008. O programa, destinado apenas a pessoas físicas, foi criado em janeiro de 2002. Em junho, a demanda maior foi por títulos indexados ao IPCA (NTN-B e NTN-B Principal) cuja participação no volume vendido atingiu 46,3%. As vendas de títulos com prazo acima de 5 anos corresponderam a 50,5%. Para o Tesouro, isso indica que o programa é hoje uma opção de poupança de longo prazo. O número total de investidores cadastrados ao fim do mês de maio atingiu 160.030, um aumento de 30,8% nos últimos 12 meses. Em junho, 1.452 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto, totalizando 14.091 novos investidores cadastrados em 2009. O valor médio por operação em junho foi de R$ 15.496,48. COLABOROU ADRIANA FERNANDES