Há preocupação excessiva quanto às incertezas eleitorais, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, afirmou hoje que há um grau de preocupação excessiva em relação às incertezas do processo eleitoral brasileiro. Em discurso na inauguração da seção Distrito Federal do Instituto Brasileiro e Executivo de Finanças (IBEF), o ministro disse que essas incertezas são naturais e que a ele não causam preocupação. Malan disse que o processo de transição será feito com tranqüilidade e fez questão de ressaltar que o debate público em torno das eleições está permitindo o aumento da convergência de questões básicas, como o respeito aos contratos da dívida interna e externa, com os estados e municípios, com a responsabilidade fiscal e a estabilidade da moeda. Ele disse que vê com satisfação que esses compromissos estão sendo assumidos, alguns oralmente e outros por escrito, pelos candidatos. "Essas questões, que eram nebulosas, por força do debate público, vêm caminhando na direção correta", afirmou. "Isso é algo que interessa ao País". Malan disse ainda que espera que essas convergências se materializem cada vez mais e acrescentou que está se caminhando para um aumento do que ele chamou de racionalidade econômica e maturidade política.