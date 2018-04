''Há recursos do FAT para outros setores'' O presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), Luiz Fernando Emediato, disse que há recursos do FAT para outros setores, a exemplo da linha especial de crédito de R$ 200 milhões liberada na quinta-feira para capital de giro das agências de carros usados. "Não há problema em emprestar capital de giro para outros setores", disse Emediato. Segundo ele, do total de R$ 158 bilhões do patrimônio do FAT, R$ 11 bilhões estão em títulos do Tesouro, e metade disso poderia ser usada para financiamentos. Emediato afirmou, no entanto, que não há nenhum pedido em estudo.