Há resistências para a capitalização da estatal A capitalização da Petrobrás ainda não foi descartada pela comissão interministerial que discute alterações no marco regulatório do petróleo. A proposta é o repasse das reservas próximas às áreas do pré-sal. A resistência é quanto à possibilidade de aumento do capital estrangeiro, em especial dos fundos de pensão americanos. Isso aconteceria porque, pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), se o sócio majoritário aportar recursos em uma empresa de capital aberto, devem ser emitidas novas ações equivalentes ao volume aportado para permitir aos demais sócios acompanhar o movimento. "O temor é que o acionista minoritário, o trabalhador que tem até R$ 50 mil em ações da companhia, não tenha dinheiro para seguir o movimento, o que não é o caso do fundos norte-americanos", diz uma fonte próxima da comissão. A ideia do repasse das reservas para a Petrobrás é deixar com a estatal as áreas no entorno das atuais descobertas. Já no caso do pré-sal na Bacia de Santos, há áreas que não foram à leilão e estão nas mãos do governo. Apesar de haver controvérsias, há entendimento de que essas áreas são da União e podem ser repassadas à Petrobrás. A comissão discute também formas de separar as novas regras dos contratos de partilha para as áreas estratégicas dos contratos, que continuarão sob modelo de concessão, para dar continuidade aos leilões.