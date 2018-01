'Há todas as condições de aprovar a reforma da Previdência', diz Padilha

BRASÍLIA - O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse há pouco que a votação de ontem na Câmara não é parâmetro para a votação da reforma da Previdência. "Há todas as condições de aprovar as reformas" , afirmou.

Ele disse que vai dialogar com o Congresso em torno de a reforma mínima, que do ponto de vista do governo deve conter a fixação da idade mínima e é a eliminação de privilegios.

"O presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia são unânimes em dizer que o Brasil não pode deixar de ter reforma da Previdência", disse. Ele citou como exemplos negativos a Grécia e a Espanha, que chegaram ao ponto de nao conseguir pagar aposentadorias.

Padilha reconheceu que o ano eleitoral torna mais custosa a aprovação de medidas impopulares .

O ministro informou que deve enviar amanhã a proposta de revisão do orçamento de 2018.