Há uma saída racional para a crise financeira dos Estados?

A trágica situação do Rio de Janeiro abriu uma importante discussão sobre qual deve ser a solução para a crise fiscal dos Estados e sobre qual deve ser o papel do governo federal nesta solução.

É inegável que parte importante dos problemas do Rio de Janeiro (e de outros Estados) deve-se a uma gestão fiscal irresponsável e a distorções estruturais sérias, como aposentadorias precoces de servidores. Neste contexto, uma política que alivie a situação financeira do Estado – sem forçá-lo a rever os excessos no aumento de gastos e na concessão de benefícios tributários – é uma solução ruim, pois cria um incentivo a que os Estados sejam fiscalmente irresponsáveis, contando com uma salvação futura da União.

Também é verdade, contudo, que parte da crise financeira dos Estados se deve à forte retração da economia e das receitas tributárias e que forçar um ajuste apenas por meio da redução de gastos e do aumento de receitas no curto prazo pode não ser uma saída racional. Cortes excessivos de despesas em áreas sensíveis – como segurança, saúde e educação – podem ampliar a tensão social e política e dificultar a construção de uma saída ordenada para a crise.

Até o presente momento, a forma como a crise fiscal dos Estados vem sendo conduzida é a pior possível. Por um lado, o governo federal vem sinalizando que não tem como dar qualquer suporte, dada a gravidade da crise fiscal. Estranhamente, no entanto, o governo federal tem exigido dos Estados um ajuste de curto prazo que não está exigindo de si mesmo. Ao contrário, para as contas federais a proposta é de um ajuste duro, mas diluído no tempo, nos termos estabelecidos na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto dos Gastos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, várias medidas descoordenadas de alívio fiscal para os Estados vêm sendo tomadas, tais como a renegociação das dívidas com a União, a sinalização de que os Estados poderão contrair dívidas com base em recebíveis futuros (como royalties) ou a discussão judicial em torno da partilha da receita com a multa sobre a regularização de ativos no exterior. O problema é que essas medidas não necessariamente beneficiam os Estados mais necessitados e, principalmente, não vêm acompanhadas de soluções para os problemas estruturais que comprometem as finanças estaduais.

A solução racional para os desajustes das finanças estaduais é, provavelmente, a mesma que a União está adotando para si. Ou seja, seria preciso estabelecer limites rígidos, mas factíveis, para o crescimento das despesas estaduais. Esses limites teriam de ser proporcionais à situação de cada Estado: quanto mais desequilibrado o Estado, mais duro tem de ser o limite e mais longo o prazo de sua aplicação.

Para alguns Estados, essa política pode exigir um aumento temporário do limite de endividamento, exatamente como ocorre para a União (que, se não tivesse possibilidade de se endividar, hoje estaria na mesma situação do Rio de Janeiro). O essencial é garantir uma trajetória sustentável para as dívidas estaduais no longo prazo.

Por fim – e principalmente –, é essencial que sejam feitas mudanças estruturais que criem condições para que os Estados se ajustem no longo prazo. Tais mudanças incluem, entre outros: 1) uma grande reforma na Previdência do setor público; 2) a racionalização da gestão das despesas de pessoal, por meio da regulamentação da possibilidade de redução de jornada com redução proporcional de vencimentos e a redução do escopo da estabilidade dos servidores; 3) o fechamento de brechas que têm permitido driblar os limites às despesas de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal; e 4) a eliminação progressiva e coordenada dos benefícios da guerra fiscal do ICMS.

*Diretor do Centro de Cidadania Fiscal