Habeas-corpus do empresário Cid Ferreira ganha novo relator O ministro Paulo Gallotti, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é o novo relator do habeas-corpus impetrado pela defesa do ex-controlador do Banco Santos Edemar Cid Ferreira. A mudança de relatoria do habeas-corpus se deve à transferência, efetivada quinta, do ministro Hélio Quaglia Barbosa da Sexta para a Quarta Turma, segundo informa o STJ. Caberá ao ministro Paulo Galloti a apreciação do habeas-corpus que requer a soltura do empresário, detido desde o dia 26 de maio, por determinação do juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo. O empresário é acusado de ter cometido supostos fatos criminosos que teriam levado à intervenção no Banco Santos.