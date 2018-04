Habitação leva a aceleração do IPC-S na 2ª prévia de julho

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de julho subiu 0,37%, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice anterior, referente à semana encerrada em 6 de julho, havia subido 0,31%. Segundo documento de divulgação do índice, a principal contribuição para o avanço do IPC-S de uma semana para a outra partiu do grupo habitação, cuja taxa passou 0,20% em 7 de julho para 0,35% em 15 de julho.

De acordo com a FGV, a aceleração é justificada pelo comportamento da taxa do item tarifa de eletricidade residencial, que passou de -0,73% para 0,80%.

Outras três componentes do índice registraram acréscimos em suas taxas de variação de uma semana para outra: transportes (de -0,09% para 0,01%); despesas diversas (de 0,05% para 0,11%) e educação, leitura e recreação (de -0,06% para -0,04%). Ainda de acordo com a FGV, entre os itens pesquisados os destaques de aceleração nos reajustes ficaram com o álcool combustível (de -3,06% para -1,89%); alimento para animais domésticos (de 0,24% para 0,83%) e jornais e revistas (de -0,26% para 0,08%).

O grupo alimentação repetiu a taxa de variação apurada na semana anterior, de 0,73%. Em sentido ascendente, de acordo com a FGV, encontram-se os preços dos itens hortaliças e legumes (de -1,30% para -0,76%) e frutas (de -0,15% para 0,86%). Em sentido contrário, estão os itens laticínios (de 6,14% para 4,97%) e carnes Bovinas (de -0,18% para -0,79%).Já os grupos saúde e cuidados pessoais (de 0,29% para 0,26%) e vestuário (de 0,44% para 0,42%) apresentaram desaceleração em suas taxas de variação.