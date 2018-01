Habitação: prestações devem ser reduzidas A Caixa Econômica Federal (CEF) informou há pouco que, devido ao baixo valor da Taxa Referencial (TR), as prestações dos financiamentos habitacionais definidas pelo Sistema de Amortização Crescente (SAC) deverão apresentar redução. Conforme a CEF, esta redução será maior para os contratos assinados a partir de abril do ano passado. Isso porque, ao calcular as prestações dos contratos a partir de abril de 1999, foi projetada uma TR com valor maior do que o que vem sendo registrado. Como a TR tem variado em torno de 0,25% ao mês, os juros aplicados são menores e as prestações tendem a cair, informa a CEF. Nota da CEF cita como exemplo o caso de um mutuário que assinou contrato em 17 de maio do ano passado, para o financiamento de R$ 50 mil num prazo para pagamento em 15 anos e com taxa de juros de 12% ao ano. Em 17 de junho deste ano, a prestação relativa a esse contrato cairá de R$ 777,77 para R$ 765,94.